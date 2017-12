În această seară, pe Calea Moineşti (Podul Mărgineni) s-a produs un accident rutier, în care au fost implicate patru autoturisme. Poliţiştii spun că un şofer de 52 de ani, din Zemeş, ar fi pătruns cu maşina pe contrasens şi a acroşat un autoturism, condus de un bărbat de 43 de ani, din Măgireşti, pe care l-a proiectat în altul, la volanul căruia se afla un băcăuan de 30 de ani, după care a acroşat o altă maşină, condusă de un tânăr de 29 de ani. În urma impactului, două persoane au fost rănite şi au ajuns la spital pentru investigaţii şi îngrijiri medicale. PUBLICITATE Este vorba despre un tânăr de 23 de ani, pasager în primul autoturism acroşat, şi de o tânără de 26 de ani, care era pasageră în maşina condusă de bărbatul de 30 de ani. Poliţiştii au făcut cercetări la faţa locului, i-au testat pe conducătorii auto cu etilotestul, rezultatele fiind negative, şi au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. 51 SHARES Share Tweet

