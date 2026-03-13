Pasarela pietonală din stația CF Comănești, închisă din cauza degradărilor. Asociația IDEI avertizează asupra riscului pentru pietoni

Pasarela pietonală din stația CF Comănești, județul Bacău, a fost închisă recent de Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, după ce au fost identificate degradări structurale ale construcției. Situația a fost adusă în atenția opiniei publice de Asociația Institutul pentru Dezvoltare și Inovare (IDEI), care avertizează asupra riscurilor generate de lipsa unei alternative sigure de traversare.

Potrivit reprezentanților asociației, în absența pasarelei, numeroși pietoni sunt nevoiți să traverseze direct liniile de cale ferată, într-o zonă în care există mai multe linii active și infrastructură electrificată, ceea ce crește semnificativ riscul producerii unor accidente.

Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât în apropierea stației se află Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika” din Comănești, unitate de învățământ cu peste 1.100 de elevi, ceea ce generează zilnic un flux important de persoane care tranzitează zona.

Reprezentanții IDEI atrag atenția că legislația feroviară interzice traversarea liniilor de cale ferată prin alte locuri decât cele special amenajate, însă, în contextul actual, mulți cetățeni sunt puși în situația de a încălca aceste prevederi din lipsa unei rute sigure.

Potrivit unui răspuns transmis de Sucursala Regională de Căi Ferate Galați, pasarela pietonală face parte din infrastructura administrată de Secția Linii 5 Târgu Ocna și este inclusă într-un proiect de modernizare a stației CF Comănești. În cadrul proiectului au fost inventariate degradările existente și au fost elaborate propuneri de reparații.

Compania feroviară precizează însă că proiectul nu a obținut finanțare în anul 2025, iar demersurile pentru obținerea fondurilor necesare vor continua. Până la alocarea acestora, autoritățile feroviare vor încerca să remedieze deficiențele astfel încât pasarela să poată fi utilizată în condiții de siguranță. În cazul în care nu vor fi identificate resursele financiare necesare, accesul ar putea rămâne restricționat pentru prevenirea accidentelor.

Asociația IDEI a transmis sesizări către instituțiile competente și solicită identificarea rapidă a unei soluții care să permită traversarea în siguranță a liniilor de cale ferată în zona stației CF Comănești, subliniind că prevenirea unor eventuale accidente trebuie să reprezinte o prioritate pentru toate instituțiile implicate.