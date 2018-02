S-a redeschis circulaţiei pasajul subteran Ștefan Gușe. Lucrările tehnice la pasajul subteran s-au finalizat înainte de termenul estimat, astfel încât în noaptea de vineri spre sâmbătă, 9-10 februarie, nu va mai fi închis circulaţiei. „Se circulă prin pasajul subteran în această noapte. Ne-am mobilizat şi, împreună cu lucrătorii Companiei Regionale de Apă Bacău, sub coordonarea domnului viceprimar Scripăț, am finalizat înainte de termen aceste lucrări urgente şi foarte importante, care nu puteau fi executate fără întreruperea circulaţiei. Este vorba despre decolmatarea celor patru bazine subterane în care erau montate pompe submersibile pentru evacuarea apei pluviale, dar şi de scoaterea celor patru pompe subterane, din care mai funcţiona doar una, în vederea înlocuirii sau reparaţiei”, a subliniat primarul Cosmin Necula. Mulțumim participanților la trafic pentru înțelegere! 24 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.