Pasajul Oituz – Gușă intră în revizie de noapte

De luni seară, 13 octombrie, și până joi, 16 octombrie, între orele 20:00 și 06:00, băcăuanii care obișnuiesc să traverseze Pasajul subteran Oituz – Ștefan Gușă vor trebui să caute rute alternative.

Timp de patru nopți, tunelul va fi închis pentru lucrări de mentenanță – mai exact, pentru decolmatarea și curățarea sistemului de colectare și evacuare a apelor pluviale, o intervenție necesară după luni întregi de ploi abundente și depuneri de nămol.

În timpul nopților de lucru, echipele vor acționa cu utilaje speciale pentru desfundarea canalelor de scurgere și spălarea pereților interiori. Circulația va fi reluată în fiecare dimineață, la ora 06:00, dar șoferii sunt sfătuiți să evite zona dacă nu e absolut necesar.

Pasajul Oituz – Gușă este unul dintre cele mai complexe proiecte de infrastructură realizate în Bacău după 2000. Construcția lui, începută cu mari speranțe, a fost gândită să lege centrul orașului de cartierul CFR, trecând pe sub cele 14 linii de cale ferată care separă zona Oituz de strada Ștefan Gușă.

A fost un proiect finanțat din fonduri europene, un exemplu de tehnologie modernă pentru acea perioadă: structuri din beton pretensionat, sisteme automate pentru evacuarea apei, iluminat inteligent, camere video și senzori de umiditate.