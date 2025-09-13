Părintele Constantin Puiu Breahnă, Cetățean de Onoare (post-mortem) al orașului Buhuși

În cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local Buhuși, desfășurată joi, primarul Vasile Zaharia a înmânat domnului Vladimir Breahnă titlul de Cetățean de Onoare (post-mortem) acordat părintelui Constantin Puiu Breahnă.

Distincția a fost conferită „în semn de profundă recunoștință pentru slujirea Bisericii, dăruirea față de comunitatea buhușeană și exemplul de credință, demnitate și iubire creștină lăsat generațiilor viitoare”.

„Memoria părintelui Puiu Breahnă, un adevărat doctor de suflete, va dăinui mereu în inimile noastre”, a declarat primarul Vasile Zaharia.

Hotărârea de Consiliu Local prin care s-a aprobat acordarea distincției – HCL nr. 82/30.04.2025 – a fost adoptată în unanimitate de consilierii locali.