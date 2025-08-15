Parc de aventură pe locul unei foste zone petroliere în comuna băcăuană Zemeș

Comuna Zemeș, din nord-vestul județului Bacău, se pregătește să își schimbe radical imaginea prin transformarea unei foste zone petroliere într-un parc de aventură modern. Studiul de fezabilitate a fost finalizat în 2024, iar în primăvara acestui an s-a semnat contractul de proiectare și execuție, în valoare de aproximativ 30 milioane lei, fără TVA. Lucrările vor fi realizate de o asociere de firme, din care face parte și un proiectant din Iași.

Proiectul face parte din strategia locală de a trece de la o economie bazată pe extracția petrolului la una orientată spre turism. Localitatea, aflată la granița cu județul Neamț, este acoperită în proporție de peste 80% de păduri, situate între zona montană și cea subcarpatică.

Pentru amenajarea parcului, Primăria a pus la dispoziție aproape 120.000 mp de teren, din care zona de distracții va ocupa 90.500 mp. Investiția include și modernizarea drumurilor de acces, construirea unei parcări și ridicarea unei clădiri administrative.

Parcul va fi dotat cu echipamente de ultimă generație: un rollglider cu traseu de 520 m, atât pe urcare, cât și pe coborâre, pereți de escaladă, plase de cățărat, un parc-aventură printre copaci cu instalații montate până la 26 m înălțime, locuri de joacă, zone de alimentație publică și spații de relaxare.

Conform documentației, proiectul are o valoare totală de peste 36 milioane lei și își propune să atragă turiști, să stimuleze economia locală și să creeze noi locuri de muncă. Contractul a fost semnat în aprilie 2025, iar primele patru luni sunt rezervate etapei de proiectare. Autoritățile locale estimează că lucrările propriu-zise vor începe în a doua parte a anului, cu un termen de finalizare de 12 luni pentru construcția parcului.