Parada absolvenților de la „Economic”

Absolvenții promoției 2025 ai Colegiului Economic „Ion Ghica” Bacău au organizat joi, 22 mai, Defilara și Cursul Festiv. Promoția 2025 are 12 clase de liceu și 3 clase de profesională, șefă de promoție fiind Isabela Maria Coman de la clasa a XII-a D care a încheiat liceul cu media 9,85.

„Astăzi este o zi unică, un moment pe care îl vom păstra pentru totdeauna în inimile noastre. Se încheie un capitol, dar unul nou abia începe. Nu pot exprima în cuvinte cât de mult a însemnat pentru mine această perioadă și cât de minunate au fost clipele petrecute alături de colegii și de profesorii noștri.

Acești patru ani de liceu au fost precum o carte, ale cărei pagini au cuprins experiențe, amintiri, lecții, cunoștințe ,și care, odată trăite și dobândite, au format oamenii care suntem astăzi.

În tot acest parcurs am legat prietenii, am avut șansa să cunosc și să am alături de mine colegi deosebiți, care, prin caracterul și energia fiecăruia, au dus la formarea unui colectiv plăcut, prietenos, mereu cu simțul umorului. Mulțumesc tuturor pentru toate momentele și amintirile create împreună.

Totodată, îi mulțumesc doamnei diriginte, Coța Anca și tuturor profesorilor pentru răbdarea, dedicarea și sprijinul acordate. Le mulțumesc atât pentru lecțiile și cunoștințele împărtășite în cadrul orelor de curs, cât și pentru sfaturile de viață. Sunt convinsă că toate acestea nu se vor pierde și că ne vor ajuta în conturarea unui viitor împlinit. Nu în ultimul rând, eu și colegii mei le mulțumim părinților pentru susținere, pentru iubirea necondiționată și pentru că ne-au fost și ne vor fi mereu alături.

Astăzi se sfârșește un capitol, dar povestea continuă, cu o nouă viziune asupra vieții. Plecăm cu emoții, dar și cu speranță într-o nouă etapă în care să ne descoperim cu adevărat, să ne urmăm pasiunile și să ne construim viitorul pas cu pas.”

Isabela Coman, clasa a XII-a D, șefa de promoție

Păstrând tradiția liceului, în cadrul festivităților s-a predat Cheia Succesului, aceasta fiind înmânată elevului Tudor Spulber de la clasa a XI-a L care termină anul acesta cu media 9,76.

„Am avut onoarea să primesc „cheia succesului”. Nu vă ascund că mi-e greu să pun în cuvinte ce simt acum. Nu pentru că nu aș avea ce spune, ci pentru că acest moment e unul pe care, sincer, nu mi-l imaginam prea curând. Când am intrat în acest liceu, nu știam exact ce mă așteaptă. Am avut zile bune și zile grele, momente în care m-am simțit sigur pe mine, dar și momente în care m-am întrebat dacă sunt pe drumul cel bun. „Cheia succesului” nu vine dintr-un singur gest sau o singură realizare. Vine din fiecare zi în care alegi să nu renunți. Din fiecare temă terminată la limită, din fiecare proiect în care ai pus suflet, din fiecare „azi pot mai mult”. Dar, dacă ar fi să fiu sincer până la capăt, trebuie să spun un lucru foarte clar: fără prietenii mei, nu aș fi fost aici. Oamenii din jurul meu au fost, fără să-și dea seama, adevărata mea motivație. M-au ridicat când nu mai aveam chef, m-au făcut să râd când simțeam că cedez, m-au încurajat când eu nu mai credeam în mine. Și, poate cel mai important, au fost acolo – pur și simplu. Pentru aceasta le mulțumesc din suflet. Adevărul e că niciun premiu nu valorează cât o mână de oameni care nu te lasă să cazi. Mulțumesc profesorilor care au avut răbdare cu mine, care au văzut potențial acolo unde eu vedeam doar limite. Mulțumesc părinților mei, care m-au susținut chiar și atunci când nu înțelegeau exact prin ce trec. „Cheia succesului” nu deschide o singură ușă. Ea deschide un drum. Iar eu, azi, fac un pas mai departe, cu recunoștință, cu emoție și cu inima plină.”

Teodor Spulber, clasa a XI-a L

„Suntem la o festivitate unde îmbinăm melancolia, amintirile, cu planurile de viitor. Se râde, se plânge, se rostesc vorbe scurte sau prelungi, se deapănă povești trăite, știute sau abia aflate, se adresează mulțumiri în cuvinte sau fără, diriginții împreună cu absolvenții se emoționează, părinții asemenea. Cât au stat elevii în Economic, noi am încercat să îi ajutăm să îșă găsească un viitor. Alegerea este acum a lor, sunt majori, responsabili asupra faptelor lor și, tocmai în acest lucru, rezidă o parte din frumusețea tinereții. Le doresc să se canalizeze spe scopuri înalte. Dacă nu ei, atunci cine? Le doresc să aibă planuri mărețe pentru cp știu că pot duce la îndeplinire tot ce își propun.”

Prof. Răzvana Cotfase, director adjunt al Colegiului Economic „Ion Ghica” Bacău