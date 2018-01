Băcăuanii din zona de sud a orașului au rămas noaptea trecută fara curent. O avarie produsă la un echipament electric dintr-o stație de transformare a întrerupt furnizarea energiei electrice în cartierele Cornișa, Alecu Russo și Stadionului, in jurul orei 00.30. Reprezentanții E.ON spun că majoritatea consumatorilor au fost realimentați treptat într-o oră. La 01.20 situația revenit la normal. 34 SHARES Share Tweet

