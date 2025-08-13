Pacienții răniți în explozia din Letea Veche, transferați la spitale de specialitate

Cei patru pacienți răniți în urma exploziei produse în localitatea Letea Veche, județul Bacău, au ajuns la unități medicale specializate. Transferul aerian a fost asigurat cu aeronave SMURD ale Inspectoratului General de Aviație al MAI, operate de la Punctele de Operare Aeromedicală din Galați, Brașov, Constanța, Târgu Mureș și Caransebeș.

După aterizare, victimele au fost preluate de Unități de Terapie Intensivă Mobilă din București și Timișoara și transportate la spitalele desemnate. Minorul a fost direcționat către Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din București, un adult către Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara, iar ceilalți doi adulți către Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din București.

Operațiunea a fost rezultatul unei colaborări strânse între Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și Ministerul Sănătății, pentru o gestionare rapidă și eficientă a situației.

Reamintim că deflagrația urmată de incendiu a avut loc la o locuință din comuna Letea Veche, sat Letea Veche; patru persoane—un minor și trei adulți—au fost rănite, incendiul afectând bunurile dintr-o cameră și aproximativ 20 mp din acoperiș, fiind ulterior lichidat de ISU „Mr. CONSTANTIN ENE” Bacău. Transferul aerian a inclus și o joncțiune între elicopterele SMURD de la POA Târgu Mureș și POA Caransebeș, în municipiul Sibiu, pentru optimizarea rutei către Timișoara.