Ordinul Arhitecților lansează un apel de idei pentru reimaginarea centrului municipiului Bacău

Centrul municipiului Bacău intră în dezbatere publică. Ordinul Arhitecților din România – Filiala Bacău-Neamț a deschis un apel de idei menit să contureze o viziune coerentă pentru revitalizarea zonei centrale, cu accent pe calitatea vieții, identitate locală și utilizarea responsabilă a spațiului public.

Un centru pentru oameni, nu doar pentru trafic

Inițiativa urmărește recâștigarea centrului ca loc de întâlnire al comunității. Propunerile sunt așteptate să răspundă nevoilor reale ale băcăuanilor – de la locuri de stat la povești, la trasee pietonale și velo sigure, micro-spații verzi și spații culturale deschise. Direcția este clară: cultură urbană contemporană la intersecția dintre spațiu public de calitate, mobilitate inteligentă și responsabilitate social-civică.

Ce își propune apelul

Reimaginarea spațiului central astfel încât să servească diverselor categorii de utilizatori – locuitori, copii, vârstnici, persoane cu dizabilități, vizitatori.

Intervenții arhitectural-urbanistice și de peisaj care ridică standardul de confort și sănătate urbană: umbrire, vegetație adaptată, mobilier urban inclusiv, materiale sustenabile.

Consolidarea identității locale , integrând valorile istorice și culturale ale orașului în noile amenajări – de la trasee tematice la repere vizuale.

Creșterea atractivității centrului, prin activarea spațiilor publice și a parterelor active, crearea unui calendar de evenimente și stimularea economiei locale.

De ce contează opinia locuitorilor

Consultarea populației este piatra de temelie a inițiativei: suma contribuțiilor primite va modela tema de proiectare, va ghida răspunsurile concurenților și va orienta deciziile juriului independent. Pe scurt, vocea comunității devine criteriu de proiectare.

Cum poți contribui

Sunteți invitați să transmiteți idei, observații și priorități privind:

ce funcțiuni lipsesc sau sunt subreprezentate în centru;

cum ar trebui să arate și să funcționeze spațiile publice (piețe, promenade, zone de joacă, piste velo);

ce elemente ale identității Bacăului merită puse în valoare (istorie, memorie, artă publică, natură urbană);

cum poate fi îmbunătățită conectivitatea pietonală și cu transportul public;

ce soluții verzi și albastre pot aduce confort climatic și biodiversitate.

Accesați acest link pentru a vă spune părerea!