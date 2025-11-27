Orașul șoferilor… neînfricați

Sunt un locuitor al Bacăului și doresc să îmi exprim nemulțumirea față de modul în care circulă unii șoferi prin orașul nostru. În ultima vreme am observat tot mai des că mulți conducători auto nu semnalizează, nu acordă prioritate și parchează haotic, blocându-i pe ceilalți participanți la trafic.

Situațiile acestea devin frustrante și, uneori, chiar periculoase pentru toți cei implicați. Știu că problema nu ține doar de educația șoferilor. Străzile noastre, în loc să fie lărgite, au fost îngustate, iar locurile de parcare se găsesc foarte greu.

Înțeleg că traficul din Bacău este dificil, însă cred că se pot găsi soluții pentru ca toți să ne respectăm unii pe alții în trafic, pentru siguranța și confortul tuturor. Zilele trecute am fost martor la o situație incredibilă: eram în spatele unei mașini conduse de o doamnă și, pe parcursul a cinci intersecții, nu a semnalizat niciodată ce intenționează să facă. În altă situație, aproape că am fost lovit într-un sens giratoriu de un șofer neatent, care nu a respectat regulile de prioritate.

Astfel de incidente ne arată cât de important este ca fiecare să respecte regulile elementare de circulație. Problemele nu se opresc aici. Parcările sunt ocupate de șoferi care nu țin cont de spațiul altora.

Am întâlnit cazuri în care un șofer a ocupat două locuri, lăsând câțiva metri între mașina lui și celelalte, iar alții își lasă mașina fix în fața mașinii mele, obligându-mă să îi caut pentru a o muta. Sunt și situații în care trebuie să intru pe partea dreaptă în mașină pentru că au parcat mult prea aproape de mine.

Cred că este momentul să conștientizăm cu toții că respectul în trafic nu este doar o obligație legală, ci și un gest de civism. Ar fi benefic pentru Bacău să se găsească soluții care să încurajeze șoferii să semnalizeze corect, să acorde prioritate și să parcheze civilizat, astfel încât traficul să fie mai sigur și mai fluent pentru toți.

Cu respect,

Daniel C.

