Operație complexă la Spitalul Municipal Onești: tumoră abdominopelvină de 5,6 kilograme, extirpată cu succes

O intervenție chirurgicală complexă a fost realizată la Spitalul Municipal Onești „Sfântul Ierarh Dr. Luca”, unde o echipă medicală a reușit să extirpeze o tumoră abdominopelvină uriașă, cu o greutate de aproximativ 5,6 kilograme, de la o pacientă în vârstă de 61 de ani.

Femeia s-a prezentat la unitatea medicală acuzând dureri abdominale intense și dificultăți de deplasare. Investigațiile efectuate au evidențiat prezența unei formațiuni tumorale de mari dimensiuni, care afecta semnificativ starea de sănătate și mobilitatea pacientei.

Echipa medicală a decis efectuarea unei intervenții chirurgicale complexe, constând într-o laparotomie exploratorie urmată de histerectomie totală cu anexectomie bilaterală. Operația s-a încheiat cu succes, medicii reușind extirparea completă a formațiunii tumorale, care cântărea aproximativ 5.600 de grame.

Potrivit reprezentanților spitalului, pacienta se află în prezent într-o stare generală bună, cu evoluție postoperatorie favorabilă.

Intervenția a fost realizată de o echipă medicală formată din dr. Dan Bandea, șeful secției, dr. Sandu Aprodu, medic curant, dr. Rodica Tărcuță, șeful blocului operator, dr. Diana Ciornea, medic ATI, alături de o echipă de asistenți medicali.

Conducerea Spitalului Municipal Onești subliniază că astfel de intervenții confirmă capacitatea unității medicale de a gestiona cazuri chirurgicale complexe și de a oferi pacienților servicii medicale de calitate.