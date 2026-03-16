Oneștiul, reprezentat la Parlamentul European la 50 de ani de la primul „10 perfect” al Nadiei Comăneci

O delegație a Clubului Sportiv Municipal (CSM) Onești a plecat către Bruxelles pentru a participa la evenimentele organizate la Parlamentul European, dedicate împlinirii a 50 de ani de la momentul istoric în care Nadia Comăneci a obținut prima notă perfectă de 10 din istoria gimnasticii.

Delegația este condusă de directorul CSM Onești, Ingrid Istrate, și este formată din tinere gimnaste ale clubului, însoțite de antrenorii Ileana Hrișcă și Florin Uzum. Sportivele reprezintă noua generație de gimnaste din orașul în care Nadia Comăneci și-a descoperit talentul și a început drumul către performanța olimpică, sub îndrumarea antrenorilor Béla și Márta Károlyi.

Vizita are loc în contextul Anului Nadia Comăneci 2026, declarat la nivel național pentru a marca moștenirea sportivei care a schimbat istoria gimnasticii mondiale și a făcut cunoscut numele României pe plan internațional.

Programul delegației se desfășoară pe parcursul a două zile și include vizitarea Casei Istoriei Europene, unde este programată și o ceremonie instituțională de donație realizată în colaborare cu Agenția Națională pentru Sport.

În a doua zi va avea loc conferința „European Values and Excellence: The Legacy of Nadia Comăneci, 50 Years On”, organizată la Parlamentul European. Evenimentul este găzduit de vicepreședintele instituției, Victor Negrescu, și de eurodeputatul Dragoș Benea, președintele Comisiei pentru Dezvoltare Regională (REGI).

Agenda delegației include și vizitarea Parlamentarium, centrul interactiv dedicat activității Parlamentului European.

Participarea delegației din Onești la aceste evenimente are o semnificație simbolică, reafirmând legătura dintre oraș și povestea Nadiei Comăneci, locul unde a început drumul către perfecțiune și unde tradiția gimnasticii continuă prin noile generații de sportive.