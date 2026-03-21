Oneștiul primește finanțare pentru investiții de 2,25 milioane de lei

Municipiul Onești a obținut o finanțare în valoare de 2,25 milioane de lei, destinată unor investiții în sănătate, educație și promovarea valorilor locale, a declarat purtătorul de cuvânt al Primăriei Onești, Laurențiu Neghină.

Potrivit acestuia, fondurile vor fi direcționate către dotarea Muzeului Sportului „Nadia Comăneci”, susținerea proiectului de reabilitare a Liceului cu Program Sportiv „Nadia Comăneci”, precum și către achiziția de echipamente medicale pentru Spitalul Municipal „Sf. Ierarh Dr. Luca”.

„Această finanțare reprezintă mai mult decât o alocare bugetară, fiind o investiție în sănătate, performanță și identitate locală. Este un angajament pentru dezvoltarea comunității și pentru consolidarea valorilor care definesc Oneștiul”, a transmis Laurențiu Neghină.

Reprezentanții administrației locale subliniază că dotarea muzeului dedicat multiplei campioane olimpice Nadia Comăneci are rolul de a promova excelența sportivă și memoria unei personalități care a contribuit la imaginea României pe plan internațional.

În același timp, sprijinul acordat Liceului „Nadia Comăneci” vizează acoperirea cheltuielilor neeligibile din proiectul de reabilitare, iar investițiile în spitalul municipal sunt menite să îmbunătățească serviciile medicale prin echipamente moderne pentru diagnostic și intervenții.

Administrația locală consideră că aceste investiții reflectă o abordare orientată spre dezvoltare durabilă, bazată pe parteneriate și viziune pe termen lung.