Oneștiul o celebrează pe Nadia Comăneci prin primul proiect ZidArt

Oneștiul aduce un omagiu celei mai mari gimnaste din istorie, Nadia Comăneci, printr-o impresionantă lucrare murală realizată în cadrul primului proiect ZidArt Onești.

Pictura o înfățișează pe „zeița sportului mondial” și marchează un moment de profundă semnificație: anul 2026, când se împlinesc 50 de ani de la performanța istorică care a făcut România cunoscută în întreaga lume. 🇷🇴

Evenimentul are loc într-un context special — marți, 21 octombrie 2025, municipiul Onești urmând să primească vizita delegației ACES Europe, aflată sub egida Parlamentului European, pentru evaluarea candidaturii la titlul de „Oraș European al Sportului”.

Lucrarea murală a fost realizată cu sprijinul Primăriei Onești, al sponsorilor locali și prin implicarea Asociației de Tineret Onestin, care a fost „sufletul acestui proiect”.

„Cu Dumnezeu înainte!”, transmite Laurențiu Neghină, purtătorul de cuvânt al Primăriei Onești, în mesajul care anunță inaugurarea lucrării dedicate celei care a scris istorie pentru România și pentru întreaga lume a sportului.