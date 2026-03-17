Oneștiul găzduiește Campionatul Național de Qwan Ki Do

Sala Polivalentă din Onești va găzdui, în perioada 21–22 martie, Campionatul Național de Qwan Ki Do, competiție care va reuni sportivi din întreaga țară.

Potrivit organizatorilor, evenimentul va aduce în fața publicului practicanți ai uneia dintre cele mai spectaculoase arte marțiale, care își vor demonstra tehnica, disciplina și spiritul de competiție în cadrul probelor programate pe parcursul celor două zile.

Competiția este destinată mai multor categorii de vârstă și niveluri de pregătire, oferind atât sportivilor experimentați, cât și celor aflați la început de drum ocazia de a concura și de a-și testa abilitățile în fața arbitrilor și a publicului.

Campionatul Național de Qwan Ki Do face parte din calendarul competițional al federației de profil și aduce la Onești practicanți ai acestui sport din cluburi din întreaga țară.

Organizatorii le urează succes tuturor participanților și invită publicul să fie prezent la Sala Polivalentă pentru a susține sportivii și pentru a urmări un spectacol sportiv deosebit.