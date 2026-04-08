Onești: Un bărbat s-a apucat să închidă pasajul din zona gării, blocând circulația

Un bărbat a fost depistat de jandarmi după ce a blocat circulația rutieră în pasajul din zona gării CFR din municipiul Onești.

Incidentul a fost observat de o patrulă din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, aflată în exercitarea atribuțiilor de patrulare. Jandarmii au constatat că bărbatul a împiedicat circulația prin amplasarea, la cele două intrări ale pasajului subteran, a unui gard metalic pe care era montat indicatorul „accesul interzis”.

Gardul era unul utilizat de Primăria Municipiului Onești pentru închiderea pasajului atunci când situația o impune.

La fața locului, persoana a fost identificată și condusă la sediul Detașamentului 3 Jandarmi Onești, unde au fost întocmite actele de sesizare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de împiedicare sau îngreunare a circulației pe drumurile publice, faptă prevăzută și sancționată de art. 339 din Codul Penal. Dosarul urmează să fie înaintat organelor competente pentru continuarea cercetărilor.