Onești: Spitalul Municipal introduce aparatură de nivel universitar pentru proceduri gastroenterologice avansate

Spitalul Municipal Onești marchează un moment important în dezvoltarea serviciilor medicale din județul Bacău, devenind prima unitate medicală din județ dotată cu tehnologie de gastroenterologie comparabilă cu cea din spitalele universitare. Anunțul a fost făcut de Laurențiu Neghină, purtătorul de cuvânt al Primăriei Onești.

Potrivit acestuia, spitalul a fost dotat cu un sistem modern cu braț în „C”, un echipament utilizat în centre medicale de top, care permite realizarea procedurilor ERCP (colangiopancreatografie endoscopică retrogradă). „Cu ajutorul acestui echipament vom putea realiza proceduri ERCP avansate, ceea ce înseamnă că pietrele din căile biliare pot fi extrase fără operație, rapid și minim invaziv”, a precizat Neghină.

Totodată, reprezentantul Primăriei a anunțat că spitalul dispune și de un medic specialist pregătit să efectueze aceste intervenții la Onești, reducând astfel necesitatea transferului pacienților către centre universitare din alte orașe.

„Este un pas uriaș pentru pacienții noștri, o investiție care ridică Oneștiul la standarde clinice de excelență. Cu Dumnezeu înainte!”, a transmis Laurențiu Neghină.

Noua achiziție este considerată o etapă esențială în modernizarea serviciilor medicale din municipiu și un beneficiu major pentru comunitatea locală.