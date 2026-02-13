Onești: Primăria începe verificări privind corectitudinea declarațiilor pentru taxa de salubrizare

Primăria Municipiului Onești a anunțat demararea unor verificări privind corectitudinea declarațiilor depuse de cetățeni pentru stabilirea taxei de salubrizare.

Potrivit administrației locale, declararea unui număr mai mic de persoane decât cele care locuiesc efectiv într-un imobil constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Reprezentanții municipalității precizează că, în urma constatării unor neconcordanțe, pot fi aplicate următoarele măsuri:

amendă cuprinsă între 440 și 1.094 lei;

actualizarea din oficiu a numărului real de persoane care locuiesc la adresă;

calcularea retroactivă a diferențelor de plată;

aplicarea majorărilor de întârziere;

demararea procedurilor de executare silită, conform legii.

Autoritățile subliniază că declarația privind numărul de persoane se depune pe propria răspundere, iar nedeclararea corectă a situației reale afectează echitatea în comunitate.

„Nedeclararea corectă înseamnă că alți contribuabili ajung să suporte costuri care nu le revin. Corectitudinea față de comunitate nu este opțională”, au transmis reprezentanții Primăriei Municipiului Onești.