Onești: Premii pe primele trei locuri pentru elevii Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” la Olimpiada de Protecția Mediului

Elevii Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” din Onești au obținut rezultate remarcabile la etapa județeană a Olimpiadei de Protecția Mediului, ocupând primele trei locuri ale competiției.

Pe locul I s-a clasat Costina-Elena Tătaru, elevă în clasa a XI-a C2, coordonată de profesorii Delia Pantelimon și Mihaela Bucă.

Locul al II-lea a fost obținut de Ștefania Monica Gondoș, elevă în clasa a XI-a C1, pregătită de profesorii Mihaela Bucă și Marius Popescu.

Pe locul al III-lea s-a clasat Monica-Elena Scripcariu, elevă în clasa a XI-a C2, coordonată de profesorii Delia Pantelimon și Mihaela Bucă.

Din motive obiective, eleva clasată pe primul loc nu va putea participa la etapa națională a olimpiadei, astfel că școala va fi reprezentată mai departe de Ștefania Monica Gondoș.

Rezultatele obținute în acest an confirmă tradiția de performanță a colegiului în domeniul protecției mediului. Începând cu anul școlar 2013–2014, elevii instituției au obținut, la fazele naționale ale olimpiadei, două locuri I, trei locuri II și nouă mențiuni.

Reprezentanții colegiului au transmis felicitări elevilor pentru rezultatele obținute și profesorilor coordonatori pentru dedicarea cu care sprijină performanța, urându-i totodată succes elevei Ștefania Monica Gondoș la etapa națională a competiției.