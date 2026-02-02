Onești: Peste 200 de angajați trimiși în șomaj după intrarea în insolvență a companiilor Agricultorul, Panimon și Agrotehnogrup

Intrarea în insolvență a companiilor Agricultorul, Panimon și Agrotehnogrup Onești a dus la concedierea a peste 200 de angajați din firmele controlate de omul de afaceri Mihai Ilie.

Potrivit notificărilor transmise către ITM Bacău și AJOFM Bacău, 208 salariați ai Agricultorul Group Onești au intrat în șomaj la sfârșitul lunii ianuarie, relatează deBacau.ro.

Cea mai afectată este compania Agricultorul SRL, de unde au fost concediați 86 de angajați, reprezentând peste 60% din personal. De la Panimon Onești au fost disponibilizați 53 de salariați, iar alți 69 de angajați provin din celelalte firme ale grupului.

Cele trei companii – Agricultorul Bârsănești, Agrotehnogrup Onești și Panimon Onești – au solicitat intrarea în insolvență, cererile fiind înregistrate la Tribunalul Bacău în dosare distincte, toate la data de 30 ianuarie.

În anul 2024, cele trei firme au raportat o cifră de afaceri cumulată de aproximativ 837 de milioane de lei și un total de 370 de angajați, potrivit supervizor.ro. Datoriile cumulate ale societăților depășesc 841 de milioane de lei.

De asemenea, de la începutul lunii februarie este estimat că o parte semnificativă dintre angajații rămași ai celor trei companii vor intra în șomaj.

Agricultorul SRL, cea mai mare dintre firme, a raportat în 2024 o cifră de afaceri de peste 637 de milioane de lei, cu 121 de angajați, și datorii de aproximativ 565 de milioane de lei. Agrotehnogrup SRL a înregistrat afaceri de peste 66 de milioane de lei și datorii de peste 82 de milioane de lei. Panimon SA, companie cu tradiție în industria de morărit din Onești, a raportat venituri de peste 133 de milioane de lei și datorii de aproape 196 de milioane de lei, având 221 de angajați.

Conform datelor instanței, dosarele de insolvență sunt: Agricultorul SRL – nr. 272/110/2026, Agrotehnogrup SRL – nr. 269/110/2026 și Panimon SA – nr. 273/110/2026. Toate cele trei societăți sunt controlate de omul de afaceri Mihai Ilie.