Onești: pasajul dintre gară și TCR, inundat în urma unei intervenții neautorizate

Potrivit declarației purtătorului de cuvânt al Primăriei Onești, Laurențiu Neghină, în cursul zilei de luni, 10 noiembrie, conducta care asigură alimentarea cu apă a comunei Gura Văii a suferit o fisură în zona pasajului ce leagă gara Onești de cartierul TCR.

Reprezentanții RAJA au informat la momentul respectiv Primăria Gura Văii despre defecțiune și au solicitat o intervenție de urgență pentru remedierea situației. În urma sesizării, alimentarea cu apă către comună a fost temporar oprită.

Totuși, conform datelor comunicate de Primăria Onești, în cursul zilei de marți, reprezentanții administrației din Gura Văii ar fi reluat alimentarea cu apă fără a repara fisura, după cum a precizat Neghină. Scopul ar fi fost umplerea rezervoarelor locale, însă decizia s-a dovedit una neinspirată, întrucât conducta a cedat complet azi-noapte, provocând inundarea pasajului.

Oficialul oneștean a reamintit că problema era cunoscută încă din anul 2022, când Primăria Onești a eliberat o autorizație de construcție pentru devierea conductei, la solicitarea Primăriei Gura Văii. Lucrarea nu a fost însă executată, iar autorizația a expirat între timp.

„Deși intervenția revenea Primăriei Gura Văii, în lipsa oricărei reacții din partea acesteia, salariații Direcției de Patrimoniu Public Onești intervin în prezent pentru evacuarea apei din pasaj, urmând ca ulterior să fie remediate stricăciunile provocate”, a declarat purtătorul de cuvânt al Primăriei Onești.

Neghină a mai precizat că toate cheltuielile aferente intervenției și reparațiilor vor fi imputate Primăriei Gura Văii, întrucât aceasta poartă răspunderea directă pentru incidentul produs.