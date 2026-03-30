Onești: Minoră de 17 ani, fără permis, implicată într-un accident în parcarea unui magazin

Polițiștii din municipiul Onești au deschis un dosar penal după ce o minoră de 17 ani ar fi provocat un accident rutier în parcarea unui magazin, la volanul unui autoturism pe care nu avea dreptul să îl conducă.

Potrivit informațiilor furnizate de polițiști, la data de 28 martie, în jurul orei 23:00, oamenii legii au fost sesizați prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 cu privire la producerea unui eveniment rutier soldat cu pagube materiale, în parcarea unui magazin situat pe strada Cireșoaiei din municipiul Onești.

La fața locului, polițiștii au identificat un tânăr de 18 ani, din orașul Dărmănești, care a declarat inițial că el ar fi condus autoturismul implicat în eveniment.

În urma verificărilor efectuate, agenții de poliție au stabilit însă că autoturismul ar fi fost condus, în realitate, de o tânără de 17 ani, din comuna Cașin. Aceasta ar fi pierdut controlul direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu ușile culisante care asigură accesul în interiorul magazinului.

Din verificări a reieșit că minora nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

De asemenea, polițiștii au constatat că tânărul de 18 ani i-ar fi încredințat autoturismul pentru a-l conduce, deși cunoștea faptul că aceasta nu este posesoare de permis de conducere.

Cercetările sunt continuate într-un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și încredințarea unui vehicul pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane care nu deține permis de conducere.