Onești: Licitație lansată pentru modernizarea transportului public, proiect de aproximativ 40 de milioane de lei

Primăria municipiului Onești a lansat licitația pentru modernizarea sistemului de transport public, investiția totală fiind estimată la aproximativ 40 de milioane de lei.

Potrivit purtătorului de cuvânt al instituției, Laurențiu Neghină, proiectul face parte dintr-un program amplu de modernizare a orașului și vizează dezvoltarea unei infrastructuri de transport mai eficiente și mai puțin poluante.

Investiția prevede achiziția de autobuze nepoluante, amenajarea de stații moderne pentru călători, implementarea unui sistem inteligent de transport, precum și realizarea unui depou și a infrastructurii necesare operării flotei.

Reprezentanții administrației locale susțin că proiectul urmărește îmbunătățirea mobilității urbane, reducerea poluării și fluidizarea traficului în municipiu.

Documentația aferentă procedurii de achiziție este disponibilă în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), la adresa www.e-licitatie.ro, sub codul SCN1173694.