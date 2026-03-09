Onești: Consiliul Local dezbate interzicerea jocurilor de noroc în municipiu

Consiliul Local Onești se va reuni luni, 16 martie 2026, de la ora 14:30, într-o ședință extraordinară în cadrul căreia vor fi dezbătute două proiecte de hotărâre privind interzicerea jocurilor de noroc pe raza municipiului.

Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Primăriei Onești, Laurențiu Neghină, într-o postare publicată pe rețelele sociale.

Potrivit acestuia, primul proiect de hotărâre propune interzicerea tuturor jocurilor de noroc pe teritoriul municipiului Onești.

Cel de-al doilea proiect prevede interzicerea jocurilor de noroc, cu excepția jocurilor tradiționale de tip loterie, precum cele de tip „6 din 49”, organizate de Compania Națională Loteria Română.

În aceeași postare, purtătorul de cuvânt al Primăriei Onești a lansat și o consultare informală în rândul cetățenilor, solicitând opinii cu privire la oportunitatea menținerii sau interzicerii jocurilor tradiționale de tip loterie.

„Considerați că jocurile tradiționale de tip loterie ar trebui și ele interzise sau credeți că acestea pot rămâne permise? Opiniile voastre sunt importante”, a transmis Laurențiu Neghină.

Cele două proiecte urmează să fie discutate și supuse votului consilierilor locali în cadrul ședinței extraordinare de luni.