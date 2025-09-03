Oneștean de 93 de ani jefuit în fața blocului

​La data de 30 august a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Onești au fost sesizați prin SNUAU 112 de către un bărbat de 93 de ani, din localitate, cu privire la faptul că, în timp ce se afla pe aleea din fața blocului în care locuiește, ar fi fost deposedat de portofelul personal, în care se aflau documente și bani.

​În urma activităților investigativ-operative desfășurate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale Onești, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Postului de Poliție Transporturi Feroviare Onești, a fost identificat un bărbat de 42 de ani, din Onești, bănuit de comiterea faptei.

​Totodată, polițiștii au reușit recuperarea bunurilor sustrase.

​După administrarea probatoriului, cel în cauză a fost reținut pentru 24 de ore, și introdus în arestul I.P.J. Bacău. Ulterior, acesta a fost prezentat instanței de judecată, care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

​

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată.