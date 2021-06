FacultateaȘtiințe ale Mișcării, Sportului și Sănătății din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează, pentru anul universitar 2021-2022, admitere la ciclurile de studii universitare de licență și master și programe postuniversitare de conversie profesională.

Facultatea de Litere formează specialiști în 3 domenii de licență și 6 programe de studii: Educație fizică și sportivă – IF și IFR; Kinetoterapie și motricitate specială– IF și IFR;Terapie ocupațională – IF.

Pentru cele 3 domenii, formarea poate continua prin 3 programe de studii universitare de master: Activități motrice curriculare și de timp liber; Performanță sportivă și Kinetoterapia în educarea și reeducarea funcțională.

Informații complete despre admiterea la Facultatea deȘtiințe ale Mișcării, Sportului și Sănătățiide se găsesc pe pagina web a Facultății www.ub.ro/smss/admitere și pe platforma www.admitere.ub.ro.

Înscrierea candidaţilor se realizează online, pe platforma www.admitere.ub.ro, în perioada 05-30 iulie 2021. Candidații care nu dispun de mijloace tehnice se pot înscrie, online, la sediul Facultății.

Candidații care nu dețin mijloace tehnice pentru realizarea pașilor necesari înscrierii la concursul de admitere online pot accesa, în sălile puse la dispoziție de Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății, toate mijloacele necesare pentru efectuarea înscrierii. Înscrierea online se face 24/24 de ore, iar programul de lucru pentru cei care optează să se înscrie la sediul Facultății de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății este de luni până vineri, în intervalul orar 9.00–15.00, și sâmbătă, între orele 9.00–12.00. Duminica nu se fac înscrieri la sediul Facultății.

Orice alte informații se pot obține pe e-mail, la adresasmss@ub.ro, sau la numărul de telefon 0234/517.715.

„Facultatea noastră oferă numeroase oportunități de formare pentru studenți prin programele de licență, master și conversie profesională în domeniile de licență Educație fizică și sport, Kinetoterapie, Psihologie și master Știința sportului și educației fizice. Prin programul ERASMUS, avem acorduri bilaterale de cooperare academică cu universităţi din străinătate: Bulgaria, Belgia, Cehia, Danemarca, Spania, Finlanda, Franța, Croația, Olanda, Polonia, Portugalia, Serbia, Slovacia și Slovenia. Datorită specificului domeniului nostru baza didactică și de cercetare cuprinde săli de curs/seminarii/laboratoare didactice şi laboratoare de cercetare în domeniile: Educație fizică și sport, Kinetoterapie, Psihologie; Bază terapeutică şi de recuperare (Kinetoterapie, Terapie ocupatională); Bază sportivă în aer liber: terenuri de handbal, baschet, tenis de masa, minifotbal, atletism, tenis, volei, doua zone de urbanfitnees; Bază de practică la Vatra Dornei; Săli de sport: sală de gimnastică și sală de jocuri. Afilierea la diferite asociații profesionale internaționale și naționale certifică profesionalismul cadrelor didactice, iar protocoale de colaborare cu instituțiile de profil asigură desfășurarea activităților practice cu studenții. Rezultatele excepționale pe care le obțin studenții noștri în competițiile sportive sunt cea mai bună carte de vizită cu care ne prezentăm în fața elevilor, viitorii noștri studenți”, Conf. univ. dr. Dan-Iulian Alexe, Decanul Facultății de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății.

„Am optat pentru Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății deoarece această facultate îți oferă direcții diverse de dezvoltare și învățare și te pune fără îndoială în fața unor oportunități extraordinare de a cunoaște și de a te dezvolta. Trebuie să răspunzi pozitiv și să alegi ce îți este inconfortabil, de ce îți este teamă, pentru a câștiga cel puțin un pariu cu tine și multe experiențe de neuitat. Și credeți-mă că șansele și oportunitățile pe care această facultate ți le oferă sunt numeroase și cu impact pozitiv pentru cei interesați. Ce consider eu că ar trebui să știi, tu, ca viitor student al Facultăţii de Știinte ale Mișcării, Sportului și Sănătății? Că ai parte de un colectiv profesoral dispus să te ajute, să-ți ofere sprijin, îndrumare în drumul ales; oportunitatea de a participa la diferite stagii de practică atractive; ai posibilitatea să te implici în acțiuni de voluntariat, fie că dorești să faci parte din cercuri mai restrânse, până la a fi membru în asociația de studenții (LSUBc-Liga Studențească din Bacău). Toate acestea mi-au oferit și încă îmi dăruiesc frumusețea și specificul studenției prin oamenii pe care i-am cunoscut și de la care învăț neîncetat”. Roxana-Nicoleta Popa, studentă în cadrul Facultății de Știinte ale Mișcării, Sportului și Sănătății, programul de studii Activități Motrice Curriculare și de timp liber

„Momentul alegerii direcției educaționale și profesionale nu este unul ușor pentru un tânăr. Nici pentru mine nu a fost, însă, negreșit, am fost influențat de faptul că am practicat atletismul, cunoscând astfel, pe propria piele, și avantajele vieții sportive, dar și latura grea a acesteia, însă deloc imposibil de ,,cucerit”, lucru care m-a făcut să optez pentru a urma cursurile Facultății de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii de la Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacău, pe care am absolvit-o în anul 2000. Auzim tot timpul în jur că sportul înseamnă echilibru fizic și emoțional, sănătate, în fond… acesta sigur nu e doar un slogan, ci o realitate dovedită de vremurile actuale când obezitatea, bolile, sedentarismul, chiar și bullying-ul îi afectează, atât pe adulți, cât și pe copii. Alegând o facultate cu profil sportiv, tinerii au șansa unui dublu ,,beneficiu”: cel propriu, cu implicații directe asupra menținerii unui standard fizic și psihic mulțumitor, dar mai ales cel prin care rolul lor diriguitor devine esențial prin exemplul pe care îl pot da copiilor în fața cărora vor preda sau pe care îi vor antrena, privind punctele tari ale domeniului: importanța regulilor în tot ceea ce facem, promovarea fair-play-ului, comunicarea deschisă și, de ce nu, detașarea de cotidian”. Prof. Iulian Vrînceanu, absolvent FSMSS Bacău, Inspector de specialitate Educație fizică

„Performanța în activitățile sportive, ca și în alte domenii, nu se poate face fără pasiune, implicare și efort susținut. Aceste atribute le-am găsit și în interacțiunea cu cadrele didactice ale Facultății de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății din Bacău. Alegeți cu inspirație pentru a vă continua pasiunea în sport sau pentru a va iniția în tainele acestui domeniu!”.

Camelia-Alina POTEC, campioană olimpică la natație, Președinte Federația Română de Natație și Pentatlon Modern.