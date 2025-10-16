Obiective turistice populare din China

China, denumita oficial Republica Populara Chineza este un stat independent situat in Asia de Est si a doua cea mai populata tara din lume, cu aproximativ 1.4 miliarde de locuitori.

O vizita in China merita facuta macar o data in viata, deoarece vei descoperi o cultura cu totul inedita, o civilizatie noua si diferita fata de cele cu care probabil ca esti obisnuit si, cu toate ca vorbim despre o tara cu un regim comunist, China are de oferit numeroase puncte de atractie turistica.

Intr-o tara imensa ce acopera aproximativ 9.6 milioane de kilometri patrati vei gasi peisaje naturale, orase ultra-moderne, temple si cetati cu arhitecturi deosebite si de aceea, in continuare, iti voi prezenta cateva locuri pe care n-ar trebui sa le ratezi daca ajungi in China:

Armata de teracota



In provincia Shaanxi se afla un punct de atractie special al Chinei, unde mii de statui de lut inalte de 1.9 – 1.95 metri infatiseaza garnizoane si armate de soldati.

Aceasta minune a lumii este cunoscuta sub numele de “Armata de Teracota” si dateaza de peste 2.000 de ani.

Ce poti vedea aici? Sunt cel putin 8.099 de statui de razboinici chinezi si caii lor, realizate din lut, iar aceasta neobisnuita armata a fost ingropata odata cu primul imparat, Qin Shi Huangdi, care a unit regatele Chinei intr-un singur stat.

Aceasta descoperire subterana a fost facuta de catre un fermier, Yan Ji Wang, sapand o fantana pe terenul sau, moment in care a descoperit sub pamant figura unui razboinic antic.

Ulterior arheologii au descoperit cativa mii de astfel de razboinici, constructia de teracota incepand in anul 247 i.Hr. si implicand aproximativ 700.000 de mesteri.

Estimarile din 2007 aratau ca cele trei gropi care contin Armata de Teracota adunau peste 8.000 de soldati, 130 de cavaleri cu 520 de cai si 150 de cai de cavalerie, majoritatea ramanand inmormantati in gropile din apropierea mausoleului Qin Shi Huang.

Armata de teracota este uimitoare prin amploarea sa si se numara printre cele mai faimoase si vizitate monumente istorice din lume, asadar, daca ajungi in China, nu uita sa treci si pe la Muzeul Armatei de Teracota.

Manastirea Shaolin



Este cel mai vechi sanctuar budist si o atractie de renume mondial din China, situata in provincia Henan, intr-un cadru frumos cu paduri si munti.

Fondatorul Manastirii Shaolin este considerat a fi predicatorul indian Bato care a ales locul manastirii Muntele Sunshan deoarece era in forma de lotus.

De-a lungul secolelor, Shaolin si-a schimbat in mod repetat aspectul, dar in secolul al XX-lea, odata cu deschiderea unui centru turistic aici, a fost supusa unei restaurari totale.

Daca ajungi aici, poti vizita sala Chuipu, care adaposteste sculpturi din gresie si teracota care arata diversele tehnici de box Shaolin sau, daca urci pe panta de deasupra manastirii, poti vedea pestera in care, conform legendei, calugarul Bodhidharma a petrecut 9 ani consecutivi in meditatie.

Rezervatia naturala “Monkey Island” (orasul Sanya)



O alta atractie renumita in China este rezervatia naturala Monkey Island de langa orasul Sanya.

Aceasta este singura rezervatie in care maimutele traiesc in mediul lor natural si interactioneaza liber si fara teama cu vizitatorii.

Se intinde pe o suprafata de aproximativ 1.000 de hectare si gazduieste 2.000 de maimute, are o lungime de peste 2 kilometri si aici te vei putea bucura de privelisti minunate ale marii si muntilor.

Maimutele sunt prietenoase si obisnuite cu prezenta oamenilor, apropiindu-se adesea de vizitatori si interactionand fara teama.

Ca si recomandare, atunci cand vizitezi zona rezervatiei, este bine sa respecti cateva reguli simple, cum ar fi evitarea purtarii bijuteriilor care pot atrage atentia acestor animale curioase.

De asemenea, este interzis sa hranesti direct maimutele. Poti achizitiona insa hrana special destinata lor si o poti inmana ingrijitorului rezervatiei, care va hrani animalele in fata ta, respectand astfel regulile de siguranta.

Marele Zid Chinezesc (China de Nord)



Se spune ca nu exista alta constructie in lume pentru care sa fie un interes atat de mare din partea calatorilor si a oamenilor de rand precum este Marele Zid Chinezesc.

Ridicarea sa a generat o sumedenie de legende si mituri despre eforturile imense si sacrificiul a sute de mii de oameni care au lucrat la aceasta constructie impresionanta.

Marele Zid Chinezesc este un simbol impunator al Chinei, un monument exceptional al lumii antice si cea mai lunga constructie realizata vreodata de mana omului.

Strabate partea de nord a tarii pe o distanta de aproape 9.000 de kilometri, iar daca se iau in calcul toate deviatiile sale, lungimea zidului ajunge la aproximativ 21.000 de kilometri, cu o inaltime medie de 7 metri si o latime de circa 6 metri, fiind protejat suplimentar de o balustrada de aproape 1 metru inaltime.

Marele Zid Chinezesc reprezinta un motiv de mandrie nationala pentru chinezi, iar statul investeste sume considerabile in restaurarea si conservarea sa, cu scopul de a transmite aceasta comoara istorica generatiilor viitoare.

Totodata, in zilele noastre, Marele Zid Chinezesc este un punct de plecare pentru o multime de filme si documentare care prezinta istoria acestuia si, in plus, exista chiar si sloturi video inspirate din aceasta constructie, asa cum este jocul „The Great Wall” pentru care poti sa primesti uneori rotiri gratuite fara depunere si sa-l joci gratis.

Asadar, daca ajungi in China, aceasta constructie opulenta rebuie sa fie in topul locurilor pe care sa le vizitezi.

Orasul Beijing



Beijing sau Peking, asa cum mai este cunoscut este capitala Republicii Populare Chineze si unul dintre cele mai mari si fascinante orase din lume.

Este situat in nordul tarii, iar despre Beijing se poate spune ca este un centru politic, cultural si educational ce are o istorie de peste 3.000 de ani.

Acest minunat oras imbina armonios traditia cu modernitatea si iata ce poti vizita aici:

 Palatul imperial – Orasul Interzis, cunoscut si sub numele de “Palatul Imperial”, a fost resedinta oficiala a imparatilor dinastiei Ming si Qing, intre anii 1420 si anii 1912 si este un complex alcatuit din aproximativ 980 de cladiri ce se intind pe o suprafata de 72 de hectare

 Temple vechi – Templul Cerului este unul dintre cele mai mari si mai bine pastrate temple din China

Bineinteles ca sunt mult mai multe locuri interesante de vizitat in Beijing, deoarece acest oras este locul unde cultura antica chineza se intalneste cu cele mai moderne tehnologii ale secolului XXI si din acest motiv nimeni care ajunge in China n-ar trebui sa rateze o vizita in capitala tarii.