Obiceiuri pe care trebuie să le eviți pe internet

Internetul reprezinta o minune a tehnologiei de astazi, acesta facand parte din viata noastra de zi cu zi si fiind esential pentru majoritatea domeniilor.

Pare a fi tot mai greu sa iti imaginezi cum ar arata viata fara internet, chiar daca el nu a existat din toate timpurile, iar asta deoarece ne-am obisnuit cu el si il folosim zilnic.

Cu toate acestea, pe cat de multe sunt beneficiile pe care internetul le ofera, pe atat de multe sunt si riscurile la care te expui atunci cand navighezi pe internet.

De aceea, am pregatit un scurt ghid cu mai multe obiceiuri pe care trebuie sa le eviti pe internet astfel incat sa te poti bucura de siguranta deplina. Iata care sunt acestea:

1. Publicarea informatiilor personale

Cei mai multi dintre noi nu ezitam prea mult atunci cand ni se solicita anumite informatii personale, ba chiar prea multe persoane aleg sa le publice fara a sta pe ganduri.

Aceasta este o greseala pe care trebuie sa o evitam!

Partajarea informatiilor personale este o greseala care poate fi exploatata de persoanele rau intentionate. Acestea vor folosi datele tale pentru a face diverse furturi, fraude si chiar pentru a te hartui.

Nu vrei sa ajungi intr-o astfel de situatie, motiv pentru care este bine sa dai dovada de mai multa retinere atunci cand trebuie sa publici date personale.

2. Folosirea unei parole simple

Foarte multe persoane trateaza cu superficialitate pasul in care trebuie sa seteze parola pentru un cont nou creat pe un site web.

Cel mai adesea, acestea folosesc o parola simpla pentru toate conturile create in mediul online, ceea ce este un obicei foarte gresit.

Avand o parola simpla pe internet, sansele ca aceasta sa fie sparta sunt foarte mari. De asemenea, utilizarea aceleiasi parole pentru mai multe conturi va duce la compromiterea tuturor conturilor tale in cazul in care parola a fost sparta.

Este important sa folosesti parole unice, complexe si chiar sa optezi pentru utilizarea autentificarii in doi pasi.

In acest fel, nivelul de securitate al conturilor tale va fi in mod considerabil imbunatatit.

3. Accesarea unor link-uri dubioase

O alta capcana in care cad tot mai multe persoane este accesarea unor link-uri suspecte.

Acestea pot fi primite fie pe mail, fie prin mesaje private, iar odata accesate aceste link-uri, cel mai probabil te vei alege cu virusi care vor crea o multime de probleme.

Inainte de a accesa un link anume, analizeaza-l cat mai atent, iar daca apar motive pentru a fi circumspect, evita sa dai click pe acel link.

Mai mult decat atat, sunt site-uri web care analizeaza aceste link-uri si iti spun daca sunt sigure sau nu. Ai putea sa le folosesti si tu.

Mai mult decat atat, atunci cand accesezi un anume site web, asigura-te ca el este de incredere.

De exemplu, daca vrei sa iti incerci norocul, alege sa joci doar la cazinouri online testate si astfel te vei putea bucura pe deplin de experienta ta. Vor fi doar conditii de joc foarte bune, asa ca acesta este un sfat ce se va dovedi a fi de foarte mare ajutor.

4. Ignorarea actualizarilor

Niciodata sa nu privesti actualizarile doar ca pe un moft, iar ori de cate este disponibila o noua actualizare pentru telefonul tau sau pentru sistemul desktop, instaleaz-o fara a sta prea mult pe ganduri.

Multe persoane aleg sa amane sau chiar sa ignore actualizarile sistemului de operare si ale aplicatiilor, ceea ce este o foarte mare greseala.

Cel mai adesea, aceste actualizari includ, printre altele, patch-uri de securitate, asa ca folosirea unor versiuni invechite este o practica de evitat, deoarece te va expune la o multime de pericole.

Ideal este sa optezi pentru actualizarea automata atat pentru sistemul de operare al telefonului tau cat si pentru aplicatiile folosite, iar astfel vei reusi sa eviti problemele de securitate.

Vei tine vulnerabilitatile departe, asa ca riscul de a intampina situatii neplacute va fi redus.