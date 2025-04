Obezitatea – temă de interes european abordată prin proiect Erasmus+ de Palatul Copiilor Bacău

Într-o atmosferă de sărbătoare, de Ziua Mondială a Sănătății, la Palatul Copiilor Bacău s-a lansat proiectul Erasmus+ intitulat „Later is too late: Say NO to obesity now”! Două profesioniste ale domeniului nutrițional – Paring Delia și Ana Maria Bratu – au introdus audiența în tema prevenirii și tratării obezității, un flagel care afectează tot mai multă populație tânără.

Momente artistice (cântec popular și dans modern pe coregrafie cu tematică aerobică), demonstrații de judo, moment poetic și joc digital – toate s-au îmbinat armonios în programul conceput de echipa de proiect de la Palatul Copiilor Bacău. Aceasta este compusă din prof. Dumea Nela – coordonator, prof. Dumitru Laura și prof. Găvanas-Pahome Roxana, membre în echipa de implementare. Partenerii din Franța, Malta și Turcia au participat prin videoconferință.

Sala a fost plină de copii de 13-18 ani interesați de temă, părinți ai acestora, profesori de la alte școli băcăuane, dar și din Palatul Copiilor Bacău. La reușita momentului au contribuit mai multe cadre didactice din organizația gazdă: prof. Huiban Laura, prof. Zodian Andreea, prof. Cruceanu Dorin, fiecare aducându-și aportul în domeniul în care excelează.

Vor urma 16 luni de activități care vor contribui la atingerea obiectivului acestui proiect: mai mulți copii activi, care să mănânce regulat și să facă alegeri sănătoase, să se hidrateze suficient și să facă mișcare, încercând să se apropie de conceptul „0 waste” în bucătărie.

Coordonatorul parteneriatului este școala franceză. Proiectul Erasmus+, aprobat în sesiunea octombrie 2024, reprezintă o aducere la o treaptă superioară a proiectului eTwinning derulat în anul școlar 2023-2024 de cercurile Protecția Mediului-Ecologie și Sanitarii pricepuți, împreună cu partenerul din Turcia. Succesul acelui parteneriat eTwinning, care a fost recompensat cu certificate europene de calitate obținute în România și Turcia, a întărit convingerea coordonatorilor naționali că o astfel de temă trebuie aprofundată mai mult, în cadrul unui proiect care să primească și finanțare de la Uniunea Europeană.

Iar acest vis a devenit realitate la scurt timp, prin tenacitatea și perseverența doamnelor profesoare Dumea Nela din România și Sultan Urun din Turcia.

Le dorim succes în implementare tuturor partenerilor acestui proiect de mare actualitate.