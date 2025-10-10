O zi liberă pentru sănătatea copilului – drept garantat prin lege pentru părinți

Părinții care au copii minori în întreținere pot beneficia, anual, de o zi liberă pentru a asigura un control medical de rutină, potrivit Legii nr. 91/2014. Măsura are ca scop sprijinirea familiilor în monitorizarea sănătății copiilor și este valabilă pentru toți salariații care au copii cu vârste între 0 și 18 ani.

O zi liberă (sau două, în cazul familiilor numeroase)

Conform legii, părinții sau reprezentanții legali pot solicita o zi liberă pe an, neplătită, pentru a merge cu copilul la medicul de familie ori la un specialist, în vederea efectuării unui control medical de rutină, scrie avocatnet.ro.

Pentru familiile cu trei sau mai mulți copii, legea prevede două zile libere pe an, care pot fi acordate consecutive sau separat, în funcție de organizarea stabilită de angajator.

Angajatorul este obligat să acorde aceste zile libere, dar nu este obligat să le plătească, ele fiind considerate zile libere neplătite.

Procedura: cerere, declarație și dovadă medicală

Pentru a beneficia de ziua liberă, părintele trebuie să depună o cerere cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data controlului medical. Cererea trebuie să fie însoțită de:

o declarație pe propria răspundere , prin care solicitantul confirmă că celălalt părinte nu a cerut (și nu va cere) ziua liberă în același an;

o adeverință de la medicul de familie al copilului, eliberată ulterior, care să ateste efectuarea controlului medical.

Modelul oficial al cererii este prevăzut în Anexa nr. 1 la Normele de aplicare ale Legii nr. 91/2014.

Prevenirea abuzurilor și protejarea echilibrului la locul de muncă

Legea prevede sancțiuni pentru eventualele abuzuri. Dacă, în urma verificărilor, se constată că ambii părinți au solicitat ziua liberă contrar legii, aceștia pierde definitiv dreptul de a mai beneficia de această facilitate.

De asemenea, în situația în care mai mult de 5% dintre angajați solicită ziua liberă în aceeași perioadă, angajatorul are dreptul să programeze zilele prin rotație, pentru a nu afecta desfășurarea activității firmei.

Sancțiuni pentru angajatori

Refuzul acordării zilei libere pentru îngrijirea sănătății copilului constituie contravenție și se sancționează, potrivit legii, cu amenzi între 500 și 1.500 de lei, aplicate de Inspecția Muncii.

Un pas mic pentru părinți, un beneficiu mare pentru copii

Deși este o zi neplătită, această facilitate reprezintă un instrument util pentru prevenția medicală în rândul copiilor și o formă de recunoaștere a rolului social al familiei.

Prin aplicarea Legii nr. 91/2014, părinții pot contribui activ la menținerea sănătății copiilor, fără teama de a-și pierde locul de muncă sau de a fi penalizați pentru absență.

Într-o perioadă în care timpul devine tot mai limitat, o zi dedicată exclusiv sănătății copilului poate face diferența între prevenție și tratament.