O tânără filipineză, botezată la Parohia Hemeiuș

Deșteptarea

Duminică, 17 august, la Parohia Hemeiuș a avut loc botezul unei tinere din Filipine, recent stabilită în România.


Parohia a anunțat evenimentul, precizând: „Am avut astăzi binecuvântarea de a o boteza pe Leize, o tânără filipineză, stabilită de curând în România.”

Slujba a fost oficiată de preotul paroh Andrei Antal.

Nu este primul botez de acest fel în comunitate: în martie 2023, același preot a botezat două lituanience – mamă și fiică – care au locuit anterior în Regatul Unit al Marii Britanii.

Părintele Antal a mai oficiat botezul unui cetățean francez, al unui iranian, al unui brazilian și al unui palestinian.

Reprezentanții parohiei au subliniat caracterul deschis al comunității față de credincioșii de diverse naționalități.

