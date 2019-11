Cu toții știm foarte bine că tinerii din ziua de azi se împart în două mari categorii. Cei mai mulți „taie frunze la câinii” și așteptă totul de-a gata, crezând că li se cuvine, iar restul, fac lucruri incredibile. Unii câștigă olimpiade, alții excelează în alte domenii, de la IT și până la realizări demne de cartea recordurilor. Astăzi vom descoperi un caz deosebit, ce merită atenția noastră, a tuturor.

De curând am cunoscut-o pe Bianca Dumitru, studentă în anul III la „Comunicare și Relații Publice” la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. Bianca, originară din satul Buda, comuna Blăgești, lucrează la lucrarea de licență care se va axa pe muzeul din satul său natal. Numai că, Muzeul Satului din Buda își va deschide porțile de Ziua Națională, chiar pe 1 decembrie. Dacă totul pare ceva banal, trebuie spus că acest muzeu a fost pus la punct de doi tineri din Buda. David Dumitru, fratele Biancăi, care este elev și are doar 14 ani, și verișorul lor, Alin Mihăilă, care are 18 ani. Muzeul Satului Buda a fost amenajat în casa unei străbunicii a lui Alin.

Cei doi tineri s-au gândit că ar fi bine să renoveze casa și să-i dea o valoare sentimentală amenajând un muzeu care să reflecte viața locuitorilor din sat. De altfel, sătenii au primit cu bucurie această veste și chiar au contribuit la realizarea muzeului donând diverse lucruri și obiecte vechi pentru a fi expuse în noul muzeu al satului. Practic, cei doi tineri au început încă de acum doi ani să pună „pe roate” muzeul satului, iar acum este aproape gata de inaugurare, în aceste zile urmând a fi pus la punct ultimele detalii.

„Mi s-a părut o idee grozavă și m-am alăturat și eu proiectului fratelui și a verișorului meu. Și cum lucrarea mea de licență are titlul «Responsabilitate Socială și Implicare pentru Salvarea Patrimoniului» am zis că se pliază perfect pe acest muzeu, având în vedere și faptul că este făcut de familia noastră”, a declarat Bianca David. Comuna Blăgești mai are un muzeu ceea ce face ca această localitate să fie remarcabilă din acest punct de vedere, fiind probabil singura din județ care are două astfel de așezăminte. Multe din obiectele expuse în muzeul din Buda au istorie, o istorie frumoasă. Deși banal, un plug vechi poate ascunde nenumărate povești de viață, povești ce întregesc practic istoria ce trebuie salvată și conservată pentru a fi cunoscută de toți oamenii locului și nu numai. „La auzirea acestor vești, că facem un muzeu în sat, bătrânii au fost foarte încântați și foarte săritori. S-au oferit să ne ajute cu orice pot, iar la un moment dat s-au oferit să ne ajute chiar și financiar, dar fratele meu și verișorul meu nu au fost de acord considerând că noi trebuie să ducem tot până la capăt”, ne-a povestit studenta din Buda, care a precizat că au primit asigurări că, la realizarea acestui obiectiv le vor fi aproape și primăria din localitate dar și biblioteca.

„Este un lucru îmbucurător ceea ce fac acești tineri. Trebuie să vedem exact partea importantă a acestor fapte, și anume, că tinerilor le pasă de locurile natale, că sunt mândri că fac parte din această comunitate pe care vor să o arate tuturor. Asta ne demonstrează că avem viitor, ceea ce este cel mai important. Cât privește ajutorul pe care noi l-am oferit acestor tineri, acesta nu a fost unul financiar. De altfel ei nici nu au solicitat așa ceva, dar au fost foarte ascultători și receptivi la sfaturile noastre”, a declarat Laurențiu Munteanu, primarul comunei Blăgești.

Muzeul Satului Buda va fi inaugurat pe 1 decembrie, va avea un program flexibil pe care îl vor pune la punct tinerii care l-au realizat iar intrarea va fi gratuită. Vor fi expuse câteva sute obiecte de muzeu, de la unelte și obiecte bisericești, la războaie de țesut și obiecte de îmbrăcăminte din portul tradițional. Un alt obiect ce va da greutate muzeului este jurnalul de război al străbunicului Biancăi Dumitru, jurnal ce va fi fotocopiat și expus pentru a fi evitată deteriorarea prin răsfoire. Toate acestea vor fi expuse în patru camere.

„Suntem mândri că facem parte dintr-o comunitate deosebită în care oamenii sunt deschiși către orice dezvoltă comuna. Pe noi ne-au ajutat foarte mult și cei de la bibliotecă. Chiar biblioteca are o poveste interesantă. Aceasta a fost făcută dintr-un bar. S-a luat mai bine de jumătate din acel spațiu și s-a făcut bibliotecă. Acolo este o activitate intensă, biblioteca funcționând și ca after-school și tot acolo se derulează toate proiectele importante. Asta arată că suntem o comunitate puternică și unită iar muzeul nostru va avea succes garantat, pentru că noi iubim locul în care trăim”, a concluzionat Bianca Dumitru.

Deschiderea Muzeului Satului Buda va avea loc pe 1 decembrie și vor fi invitați specialiști de la muzeele din Bacău și de la Universitatea „Vasile Alecsandri”. În acest fel se dorește includerea noului așezământ pe harta muzeelor județului și încercarea de a intra in zona traseelor turistice din regiune.