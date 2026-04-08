O situație de-a dreptul frustrantă cu instituțiile statului

Sunt în prezent mamă a doi copii. După nașterea primului copil, depunerea dosarului pentru indemnizație, a fost o întreagă epopee. Cu tot felul de acte cerute în plus față de alte orașe din țară (Iași, București). Am făcut la momentul respectiv o sesizare către AJPIS despre aceste cereri aberante, neprimind evident niciun răspuns.

Al doilea copil a venit în timpul concediului de creștere copil al primului. Am mers la instituțiile statului pentru a depune actele necesare. Mi s-a spus ca nu se depune dosar, ci o cerere pentru a primi, conform legii, pentru perioada suprapunerii celor două indemnizații, stimulentul aferent celui de-al doilea copil.

Mă trezesc astăzi, în contextul în care agenția a efectuat în ultimele luni plățile pe data de 6, că nu am primit nici măcar alocațiile copiiilor. Am mers la la ghișeu unde mi s-a comunicat că trebuia depus un alt dosar cu aceleași documente ca cele pentru primul copil. În contextul în care copiii sunt succesivi, iar indemnizația trebuia să aibă continuitate. Până la aprobarea celui de-al doilea dosar nu voi primi, evident, nicio indemnizație.

Mă întreb, oare, când vom scăpa de toată birocrația și timpul pierdut pe proceduri și hârtii ineficiente? M-am săturat să mă lovesc la fiecare interacțiune cu statul de piedici, că explicații pertinente nu există oricum.

Cu stimă,

Oana Cristea

