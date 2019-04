O săptămână aparte. Specială. Nu e neapărat nevoie să o spui sau să o scrii. Și nici să te uiți în calendar. O simți. În tine și în jurul tău. Este săptămâna Aceea. Săptămâna în care El s-a sacrificat pentru noi. Săptămâna Patimilor. Săptămâna în care parcă suntem ceva mai înțelegători, dacă nu chiar mai buni. Sigur, starea aceasta nu va ține mult. Se va evapora imediat. Imediat după Paște. Vom reveni la ale noastre. Și vom fi din nou…noi. În Duminica Floriilor, un amic pe care-l prețuiesc mult îmi spunea că, nu demult, a mers într-un pelerinaj de trei zile pe Muntele Athos:

„A fost o experiență inedită. M-am întors alt om. Mai împăcat. Din nefericire, odată reintrat în cotidian, îți pierzi încetul cu încetul această stare. Societatea te contaminează”. De câte ori nu am simțit și noi asta? Chiar și fără să fi urcat pe Athos…Există o vorbă care-mi place mult: să fii nevoit să ucizi în fiecare zi câte un leu. Departe de a slăvi setea de sânge și capacitățile vânătorești, vorba aceasta face referire la tenacitatea de Sisif a truditorului.

Stau și mă gândesc că, nu, nu dacă am ucide, nici măcar metaforic, că asltfel nu am mai putea fi buni creștini, dar dacă am reuși să îmblânzim zilnic un leu- leul din noi- poate chiar am deveni mai buni. Leul acesta din noi care își arată colții și ghearele, sare și rage, se năpustește și înspăimântă, mușcă și ucide! Îmi amintesc că în urmă cu ceva ani, stând la un pahar de vorbă, am încercat, cei ce descântam asfințitul rubiniu al acelei zile, să stabilim ce nu trebuie să-ți lipsească pentru a fi un bun creștin. Am început cu dragostea și am continuat cu încrederea și credința. „Cred, Doamne! Ajută necredinței mele”.

La un moment dat, s-a vorbit și despre respect. Respectul pentru aproapele tău, respectul pentru reguli scrise și nescrise, pentru tine și pentru ce se află în jurul tău. Astăzi îmi dau seama că cunoaște și a aplica respectul te face un bun cetățean. Iar un bun cetățean este întotdeauna mai aproape de a deveni și un bun creștin. Și nu doar vreme de o singură săptămână pe an.