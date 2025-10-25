O persoană din județul Bacău, amendată cu 4.000 de lei pentru deversarea necorespunzătoare a apelor uzate

Săptămâna aceasta, comisarii Gărzii de Mediu Bacău au aplicat o sancțiune contravențională în valoare de 4.000 de lei unei persoane fizice, după ce au constatat că aceasta deversa apele uzate menajere provenite din bucătărie, cadă și mașina de spălat direct în rigola stradală.

În urma verificărilor, s-a stabilit că gospodăria nu deținea o fosă septică betonată sau un alt sistem individual adecvat pentru colectarea apelor uzate, fapt ce contravine prevederilor Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare.

Reprezentanții Gărzii de Mediu au reamintit că deversarea apelor uzate pe sol, în șanțuri, rigole sau ape de suprafață este strict interzisă, aceste practici reprezentând un risc pentru sănătatea publică și pentru mediu.

Acțiunea face parte din controlul tematic național desfășurat în perioada 1–30 octombrie 2025, având ca scop verificarea conformării sistemelor individuale adecvate (SIA), conform Hotărârii de Guvern nr. 714/2022.

Garda Națională de Mediu reamintește cetățenilor care nu sunt racordați la sistemul public de canalizare că au obligația de a deține un sistem individual adecvat, de a fi înregistrați în evidențele primăriei și de a încheia un contract cu o firmă de vidanjare autorizată.