O Nouă Paradigmă în Dezvoltarea Comunitară: Asociația „CREDE ÎN TINE PENTRU DEZVOLTARE, SOCIALĂ, CULTURALĂ ȘI EDUCAȚIONALĂ își începe misiunea în orașul Dărmănești, județul Bacău

Într-un context social marcat de dinamism și provocări educaționale, o echipă de profesioniști din județul Bacău, lansează un proiect ambițios, menit să redefinească standardele de sprijin social și cultural: Asociația „CREDE ÎN TINE PENTRU DEZVOLTARE, SOCIALĂ, CULTURALĂ ȘI EDUCAȚIONALĂ”.

Unitate și Expertiză: Pilonii Fondatori

Succesul oricărei inițiative non-guvernamentale rezidă în soliditatea echipei din spatele ei. Asociația „CREDE ÎN TINE” este rezultatul unei viziuni comune împărtășite de trei personalități cu parcursuri profesionale complementare, care au decis să își unească eforturile pentru un scop nobil:

 Președinte, Prof. Dr. Andrei GORBĂNESCU: Aduce rigoarea academică și viziunea strategică necesară pentru a transforma educația într-un motor de schimbare socială.

 Vicepreședinte, Ec. Mitrel MITITELU: Garantează echilibrul și sustenabilitatea financiară a proiectelor, esențiale pentru o administrare transparentă și eficientă.

 Secretar, Prof. Mihaela IANCU: Asigură coeziunea operațională și rigoarea implementării programelor educative.

Această triadă de fondatori nu reprezintă doar structura de conducere, ci un nucleu de integritate și profesionalism, dedicat principiilor egalității, libertății de exprimare și respectării interesului public.

Viziune și Scop: Dincolo de Filantropia Convențională

Scopul Asociației depășește asistența socială pasivă. Organizația își propune să creeze un ecosistem în care elevii din Dărmănești și din împrejurimi să poată accesa resurse culturale și educaționale de elită.

Obiectivele statutare sunt structurate pe trei paliere fundamentale:

1. Educația de Performanță: Susținerea competițiilor școlare, acordarea de burse și premierea excelenței la olimpiade.

2. Solidaritate Socială: Furnizarea de servicii de asistență primară pentru vârstnici, familii aflate în risc și susținerea cazurilor medicale complexe.

3. Identitate Culturală: Revitalizarea tradițiilor folclorice prin organizarea de festivaluri, achiziția de recuzită autentică și promovarea valorilor morale ale societății.

Un Apel către Excelență și Parteneriat

Asociația „CREDE ÎN TINE” funcționează pe principiul transparenței totale față de terți. „Ne orientăm spre acțiuni inovative, curajoase și, mai ales, utile pentru beneficiari și societate”, subliniază echipa de conducere.

Pentru mediul de afaceri și sponsori, asociația reprezintă un partener de încredere prin care responsabilitatea socială corporativă poate genera un impact real și măsurabil. Fie că este vorba despre dotarea cu aparatură medicală, susținerea școlilor de vară sau combaterea abandonului școlar, fiecare investiție este protejată de un cadru juridic și etic riguros.

Într-o perioadă în care unitatea este mai necesară ca oricând, Asociația „CREDE ÎN TINE PENTRU DEZVOLTARE EDUCAȚIONALĂ, SOCIALĂ ȘI CULTURALĂ” invită comunitatea băcăuană să treacă pragul de la intenție la acțiune.

„Credem în puterea educației de a transforma destine și în forța culturii de a uni comunități. Vă invităm să fiți parte din această schimbare.” — Consiliul Director al Asociației.

Date de contact și Sediul Social:

Adresa: Dărmănești, str. Orizontului, nr. 36, județul Bacău

E-mail: contact.credeintine@gmail.com

Tel: 0756065164