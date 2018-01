Fostul primar al comunei Livezi, Gioni Crăciun, a fost condamnat definitiv în cel de-al doilea dosar penal deschis pe numele lui, în care a fost acuzat de fals în înscrisuri sub semnătură privată. Parchetul de pe lângă Judecătoria Oneşti l-a trimis în judecată pe fostul primar al comunei Livezi, Gioni Crăciun, în 2015, pentru infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată. Procurorii îl acuză că, în calitate de primar, a întocmit şi semnat în fals o sesizare înregistrată la UAT Livezi, în 03.06.2015, în numele persoanei D.G.. Sesizarea era în legătură cu incompatibilitatea unui consilier local – L.N. – persoană vătămată în tot acest scandal penal. Soţia acestuia, L.V., este administrator la o farmacie (SC FARM LIV SRL Livezi), care funcţionează într-un spaţiu închiriat de la Primăria Livezi, încă din 2004. În martie 2014, primarul a semnat un act de prelungire a închirierii spaţiului până în anul 2019. Dar, un an mai târziu, edilul l-a atenţionat pe consilier că există depuse la primărie două petiţii împotriva lui, semnate de D.G., din Oneşti şi R.T., din Bacău, în care s-ar fi reclamat că s-ar afla în stare de incompatibilitate, întrucât este în acelaşi timp şi consilier local, şi acţionar la S.C. FARM LIV SRL Livezi, societate care are contract de închiriere cu UAT Livezi. “Prin aceeaşi adresă, C.G. punea în vedere persoanei vătămate L.N., ca în termen de 15 zile de la primirea adresei să-şi depună demisia din funcţia de consilier local. De asemenea, tot inculpatul punea în vedere SC FARM LIV SRL Livezi, prin administrator L.V., faptul că, datorită stării de incompatibilitate a acesteia, se reziliază din 01.07.2015 contractul de închiriere încheiat anterior între această societate şi U.A.T. Livezi”, spun anchetatorii. După primirea celor două adrese, consilierul şi soţia lui au sesizat Prefectura Bacău pentru a-şi exprima punctul de vedere asupra stării de incompatibilitate, iar Prefectura a sesizat la rândul ei Agenţia Naţională de Integritate (ANI) care, în septembrie 2015, a comunicat faptul că respectivul contract de închiriere nu intră sub incidenţa interdicţiei impuse prin Legea 161/2003. Prin urmare, L.N. nu a avut de ce să-şi dea demisia şi nici nu s-a impus rezilierea contractului încheiat de SC FARM LIV SRL. Dar s-au luat la verificat cele două “petiţii” de la care a pornit scandalul şi s-a dispus efectuarea unei constatări grafice, de către IPJ Bacău. “Concluziile raportului au fost că scrisul de mână, data şi semnătura de pe cererea presupusului D.G. s-au executat de către inculpatul C.G., în timp ce semnătura de pe cererea presupusului R.T. (trimisă prin e-mail şi scrisă la calculator) nu s-a executat de către inculpat”, arată procurorii. Poliţia nu a identificat în baza de date a evidenţei populaţiei niciuna dintre cele două persoane. Fostul edil a recunoscut că persoana în numele căreia a făcut plângerea nu există în realitate. Şi în instanţă, Gioni Crăciun a recunoscut fapta. Astfel, pedeapsa la care a fost condamnat de Judecătoria Oneşti a fost de 10 luni închisoare, cu suspendare. Instanţa i-a impus fostului edil şi o serie de obligaţii printre care: să urmeze un curs/program de reintegrare socială, derulat de Serviciul de Probaţiune Bacău, şi să presteze muncă în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Livezi pe o perioadă de 70 de zile. În apel, avocatul fostului primar a cerut aplicarea unei pedepse cu amendă, considerând mult prea severă condamnarea dispusă de prima instanţă. “Ceea ce imprimă caracter grav faptei comise de inculpat este tocmai calitatea de primar a acestuia, funcţie aleasă care ar trebui să-l determine la o conduită exemplară, lipsită de suspiciuni de ilegalitate. Dimpotrivă, C.G. a implicat instituţia pe care o conduce în răfuieli de ordin politic, demonstrând prin aceasta că nu a urmărit interesul general al comunităţii care l-a ales, ci folosirea funcţiei într-o manieră ilegală, sub forma unei infracţiuni, pentru a dobândi avantaje politice. Contrafacerea totală a unui înscris şi înregistrarea lui la Primăria Livezi, ştiind că reprezintă un fals, în scopul de a elimina un adversar politic, contrazice în esenţa ei noţiunea de democraţie locală şi nu lasă loc niciunei justificări obiective cu efect atenuant”, se arată în hotărârea Curţii de Apel. Instanţa nu a găsit niciun motiv care să justifice o diminuare a pedepsei. Prin urmare, a fost respins apelul lui Gioni Crăciun. Sentinţa este definitivă. Nu a fost, însă, luat în calcul că fostul primar mai are o condamnare definitivă. Condamnare definitivă într-un alt dosar Fostul primar al comunei Livezi mai are o condamnare definitivă într-un alt dosar în care a fost judecat pentru conflict de interese şi fals în declaraţii. Gioni Crăciun a fost trimis în judecată pentru fapte din 2012 când ar fi semnat un contract de concesiune servicii, în calitate de primar, prin care Asociaţia Comunală a Crescătorilor de Animale, Păsări şi a Producătorilor Agricoli “Prod Liv” Livezi (al cărei membru era) a dobândit concesionarea unei suprafeţe de 383,65 ha, obţinând ulterior subvenţii de la APIA în sumă de 428.359 lei, spun procurorii. Pentru a ascunde infracţiunea, se mai arată în rechizitoriu, edilul nu a menţionat în declaraţia de interese că este membru al acestei asociaţii. Judecătoria Oneşti l-a condamnat pe Gioni Crăciun la 8 luni de închisoare, cu suspendare. În martie, Curtea de Apel Bacău a respins apelul lui Gioni Crăciun. După această primă condamnare definitivă, fostul primar şi-a pierdut mandatul.

