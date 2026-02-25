O mamă are nevoie de noi: Maria luptă pentru viață și pentru copiii ei

Maria Lozincă este o mamă a trei copii, o femeie care până acum câțiva ani ducea o viață obișnuită: familie, serviciu, prieteni, o casă plină de flori și planuri pentru viitor.

În urmă cu trei ani însă, viața ei s-a schimbat radical. Maria a fost diagnosticată cu o formă rară și agresivă de cancer. De atunci, a trecut prin numeroase analize, tratamente și intervenții, încercând să oprească evoluția bolii și să rămână lângă copiii ei.

Din păcate, tratamentele disponibile în România nu au avut rezultatele sperate, iar acum singura șansă pentru a continua lupta este accesul la tratamente în străinătate – secvențiere genetică, imunoterapie și terapii țintite. Toate acestea sunt însă extrem de costisitoare, iar resursele familiei s-au epuizat.

Maria nu cere minuni. Cere doar o șansă.

O șansă să își vadă copiii crescând, să îi poată sprijini și iubi în continuare, așa cum doar o mamă știe să o facă.

Cine dorește să o ajute să meargă mai departe în această luptă o poate face aici.

Orice donație, oricât de mică, contează. Iar dacă nu puteți dona, o simplă distribuire a acestei postări poate ajuta ca povestea ei să ajungă la cineva care o poate sprijini.

Uneori, speranța vine din solidaritatea oamenilor.

Haideți să îi arătăm Mariei că nu luptă singură. ❤️

