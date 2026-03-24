O elevă de la CN Gheorghe Vrănceanu, calificată la trei olimpiade naționale

Elevii Colegiului Național „Gheorghe Vrănceanu” din Bacău au obținut rezultate deosebite la mai multe competiții școlare, atât în domeniul științelor, cât și în cel al disciplinelor umaniste, confirmând tradiția de performanță a instituției.

La etapa județeană a Olimpiadei de Chimie, două premii I au fost obținute de Mihalache Teodora, elevă în clasa a VII-a, și Jicu Alexandru-Ioan, elev în clasa a X-a. Cei doi s-au remarcat prin rezultate excelente și s-au calificat la etapa națională a competiției. Performanța lor a fost obținută sub coordonarea profesoarei Marinela Bușteagă, care i-a pregătit pentru concurs.

Totodată, o performanță deosebită a fost realizată de Daria-Andreea Apalane, elevă a colegiului, care s-a calificat la trei etape naționale ale olimpiadelor școlare: Olimpiada de Limba și Literatura Română, Olimpiada de Lectură ca Abilitate de Viață (OLAV) și Olimpiada de Limba Engleză. Rezultatul reflectă nivelul ridicat de pregătire al elevei și implicarea sa constantă în domeniul studiilor filologice.

Reprezentanții colegiului au subliniat că performanța Dariei-Andreea Apalane confirmă valoarea grupului de elevi filologi ai instituției și capacitatea acestora de a concura la cel mai înalt nivel în competițiile naționale.

Conducerea și cadrele didactice ale Colegiului Național „Gheorghe Vrănceanu” au transmis felicitări tuturor elevilor premiați și profesorilor coordonatori, exprimându-și încrederea că aceștia vor reprezenta cu succes școala și județul Bacău la etapele naționale ale olimpiadelor.