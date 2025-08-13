O băcăuancă în Top 10 mondial al creativității: Pavilionul „The Romanian Magic Box” cucerește Osaka 2025

Bacăul are un nou motiv de mândrie: Georgiana Muraru, absolventă a Colegiului Național „Gheorghe Vrănceanu”, se află în spatele unuia dintre cele mai apreciate pavilioane ale Expoziției Mondiale de la Osaka 2025.

Alături de colega sa, Anca Bodoloacă, tânăra de 24 de ani a conceput „The Romanian Magic Box” – un proiect care a reușit să intre în Top 10 cele mai apreciate pavilioane, îmbinând tradiția cu inovația și captând atenția publicului internațional.

„Ideea a pornit din dorința de a transforma ceva simplu. Am vrut să arătăm, prin ceva simplu, valoarea noastră, inclusiv ca țară. Toată România se află în interiorul a ceva simplu”, explică Georgiana. Inspirate din poezia lui Lucian Blaga „Eu nu strivesc corola de minuni a lumii” și din elemente simbolice precum biserica scufundată din Geamăna, tinerele au creat un spațiu de 900 mp, împărțit în nouă zone tematice – de la proiecții 3D cu Salina Turda până la un restaurant cu specific românesc și expoziții de meșteșuguri.

Deși nu au ajuns să-și vadă proiectul finalizat la Osaka, fiind ocupate cu susținerea licenței, succesul lor este incontestabil. Pavilionul românesc a organizat, în doar patru luni, peste 6.800 de micro-recitaluri și ateliere de creație, consolidând imaginea României ca țară a creativității și diversității culturale.

„The Romanian Magic Box” nu este doar o atracție de top la Osaka 2025, ci și dovada că talentul românesc – și, în special, băcăuan – poate străluci la nivel mondial.