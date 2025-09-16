Nutriția terapeutică – parte integrantă a vindecării la Spitalul Județean de Urgență Bacău

Nutriția terapeutică joacă un rol esențial în recuperarea pacienților, prevenirea complicațiilor și susținerea calității vieții. La Spitalul Județean de Urgență Bacău, echipa medicală a dezvoltat 18 regimuri dietetice standardizate, adaptate atât tipurilor de afecțiuni, cât și etapelor de vârstă, în conformitate cu normele Ministerului Sănătății și ghidurile internaționale (ESPEN, ASPEN, WHO, FAO).

Elaborarea și monitorizarea meniurilor reprezintă un efort de echipă, care implică dieteticianul autorizat, medicii curanți, directorul de îngrijiri, șeful serviciului bloc alimentar, asistenții de dietetică și personalul de bucătărie. Astfel, alimentația pacienților nu este doar echilibrată și sigură, ci și personalizată în funcție de particularitățile clinice și toleranța digestivă a fiecăruia.

🎯 Obiectivele principale ale nutriției terapeutice includ prevenirea și corectarea malnutriției, controlul simptomelor digestive, protejarea organelor afectate, sprijinirea procesului de vindecare și respectarea nevoilor specifice pediatrice sau culturale. Regimurile dietetice devin astfel adevărate intervenții medicale, cu impact direct asupra duratei spitalizării, prognosticului și reabilitării pacienților.

👩‍🍳 În plus față de meniurile standardizate, echipa spitalului poate realiza și planuri nutriționale personalizate. Un exemplu este cel al unei paciente de pe secția de maternitate, cu glicemii ridicate și aversiuni alimentare multiple, pentru care s-a conceput un meniu adaptat. Rezultatul: glicemiile stabilizate și satisfacerea preferințelor alimentare ale pacientei.

📸 Exemple de meniuri oferite pacienților în cadrul SJU Bacău includ:

Plăcintă cu legume mexicane și piept de pui la grătar

Ciorbă de perișoare

Ardei umplut cu mămăligă și smântână

Budincă de griș cu sos caramel

Tochitură

Mic dejun echilibrat

💬 Ion-Marius Savin, manager interimar SJU Bacău, subliniază:

„Prin aceste regimuri dietetice, hrana din spital nu este doar un act de alimentație, ci o veritabilă intervenție medicală, cu rol direct în recuperarea și confortul pacienților. Echipa noastră construiește fiecare meniu cu responsabilitate, empatie și respect pentru diversitatea nevoilor clinice și personale. Nutriția terapeutică nu înseamnă doar a hrăni, ci a sprijini procesul de vindecare și a reda pacienților puterea de a merge mai departe.”

Spitalul Județean de Urgență Bacău demonstrează astfel că alimentul corect poate fi la fel de important ca tratamentul medical, fiind un partener indispensabil în drumul către sănătate.