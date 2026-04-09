Nu credeți ca s-a exagerat puțin?

Am privit cu uimire prețurile din piețe înainte de Paște: 55 de lei kilogramul de miel și 45 de lei kilogramul de caș.

Nu pot să nu mă întreb, cu un strop de ironie, câtă benzină au băut mieii aceia până au ajuns la tarabă? Iar cașul… a venit cumva prin Strâmtoarea Hormuz?

Dincolo de glumă, cred că s-a cam exagerat cu prețurile în acest an. Pentru mulți oameni, masa de Paște începe să devină un lux, iar tradițiile care ar trebui să ne aducă împreună riscă să fie umbrite de costuri tot mai greu de suportat.

Poate ar fi bine să ne întrebăm dacă nu cumva, în goana după câștig, s-a pierdut puțin din cumpătare.

Să avem cu toții un Paște luminat, cu bucurie în case – și, dacă se poate, cu prețuri ceva mai pământești.

Un cititor

