La data de 18 decembrie a.c., în jurul orei 17.30, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier, în urma căruia o persoană a necesitat îngrijiri medicale. Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat că un bărbat de 45 ani, din Bacău, în timp ce conducea un autoturism pe strada Ştefan cel Mare, a surprins și accidentat o tânără de 28 de ani, din localitate care s-a angajat în traversarea străzii pe trecerea pentru pietoni semnalizată cu indicator și marcaj rutier. În urma evenimentului a rezultat vătămarea corporală a tinerei, care a fost transportată la Spitalul Județean Bacău, fără a rămâne internată. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat o valoare negativă și i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

