Noul program de zboruri pentru sezonul de vară intră în vigoare la Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău

Începând cu data de 29 martie 2026, intră în vigoare noul program de zboruri pentru sezonul de vară IATA 2026, operat de pe Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău.

Sezonul de vară IATA (Asociația Internațională a Transportatorilor Aerieni) debutează în ultima duminică a lunii martie și se încheie în ultima duminică a lunii octombrie, noul program de operare fiind valabil până la 31 octombrie 2026.

Pe durata sezonului de vară, pasagerii care aleg Aeroportul Bacău vor avea acces la o rețea extinsă de destinații. În perioada 29 martie – 31 octombrie 2026 vor fi operate șase destinații noi, dintre care patru destinații regulate – Valencia, Veneția–Treviso, Paris Beauvais și Larnaca – precum și trei destinații charter de vară: Creta Chania, Antalya și Egipt Hurghada.

Totodată, compania aeriană Aeroitalia va relua zborurile spre și dinspre Roma, iar destinațiile deja existente vor beneficia de creșterea frecvențelor de operare, pentru a răspunde mai bine cererii de mobilitate din sezonul estival.

Administratorul General al Aeroportului Internațional „George Enescu” Bacău a declarat că noul program de zboruri „va facilita accesul pasagerilor către o gamă variată de destinații populare, cu accent pe siguranță și confort”. În același context, conducerea aeroportului își exprimă încrederea în sprijinul Consiliul Județean Bacău și al Primăria Municipiului Bacău pentru crearea unei organizații de management al destinației, considerată esențială pentru promovarea județului și pentru atragerea de noi operatori aerieni.

„Doar printr-un astfel de instrument se poate crește atractivitatea destinației Bacău și interesul companiilor aeriene pentru dezvoltarea rețelei de zboruri”, se arată în declarație.

Orarul complet al zborurilor, atât pentru plecări, cât și pentru sosiri, precum și informațiile privind frecvențele de operare, sunt disponibile pe site-ul oficial al aeroportului.