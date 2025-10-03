Noul prefect USR de Bacău, Andreea Negru, a depus jurământul

Andreea Negru, noul prefect al județului Bacău, susținută de USR, a depus astăzi jurământul de învestire în funcție. În cadrul ceremoniei oficiale, aceasta a declarat că mandatul său reprezintă „o onoare și, în același timp, o mare răspundere”, subliniind că obiectivul principal va fi modernizarea administrației și creșterea calității serviciilor publice.

„Votul românilor de anul trecut a fost un semnal de alarmă și ne-a arătat clar că societatea așteaptă o reformă reală a sistemului public. Oamenii doresc instituții care să funcționeze corect, eficient și în slujba lor”, a afirmat Andreea Negru. Noul prefect a adăugat că va colabora deschis cu toți cei care împărtășesc aceeași viziune, dar va acționa ferm împotriva oricărei opoziții față de schimbare.

Totodată, Negru a transmis că administrația trebuie să devină „un partener real pentru cetățeni”, iar mandatul său va fi orientat către transparență și responsabilitate.

Fostul prefect al județului, Claudiu Ilișanu, și-a încheiat oficial mandatul, mulțumind colegilor, primarilor și instituțiilor cu care a colaborat. „A fost o perioadă intensă, plină de provocări și de satisfacții. Cel mai valoros câștig rămâne experiența umană – întâlnirile cu oamenii și înțelegerea nevoilor lor”, a declarat Ilișanu.

Acesta i-a urat succes Andreei Negru, exprimându-și încrederea că noul prefect va continua, cu seriozitate și responsabilitate, proiectele începute în beneficiul județului Bacău. Ilișanu a anunțat că va reveni la profesia sa de bază, ingineria, pe care a numit-o „prima dragoste”.