Noul mecanism de sprijin pentru plata facturilor la electricitate: ce trebuie să știe persoanele cu venituri reduse

Autoritățile au introdus un nou mecanism de sprijin destinat persoanelor cu venituri reduse, pentru plata facturilor la energia electrică. Ajutorul are valoarea de 50 de lei și se va acorda până la finalul lunii martie 2026.

Inițial, din cauza faptului că platforma online pentru depunerea cererilor nu fusese pregătită până la lansarea mecanismului, autoritățile au decis ca persoanele care au depus cereri până la 27 septembrie 2025 să primească sumele restante și pentru lunile iulie și august 2025. Astfel, cei care au solicitat ajutorul în această perioadă au beneficiat de o plată retroactivă.

Chiar dacă acest termen a trecut, cererile pentru ajutorul la electricitate se pot depune în continuare. În acest caz, sprijinul se acordă începând cu luna depunerii cererii, fără a include plăți pentru lunile precedente.

Ajutorul poate fi solicitat de:

Persoane singure cu venit net lunar de cel mult 1.940 de lei ;

Familii cu venit net lunar pe membru de maximum 1.784 de lei.

Sprijinul se aplică pentru un singur loc de consum, indiferent dacă solicitantul este sau nu titularul contractului de energie, iar tichetul nu poate fi înstrăinat.

Cererile se pot depune atât online, cât și prin formular tipărit, la primăria de domiciliu sau la un oficiu poștal. În plus, autoritățile pun la dispoziție un ghid pentru completarea cererii online, pentru a facilita accesul la sprijinul financiar.

Pentru cei care îndeplinesc condițiile de venit și doresc să beneficieze de acest ajutor, este recomandat să nu întârzie cu depunerea cererii, astfel încât sprijinul să fie acordat începând cu luna curentă.