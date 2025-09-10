Nouă propunere legislativă: pedepse mai dure pentru șoferii implicați în accidente mortale

O inițiativă depusă recent la Senat, ca primă cameră deliberativă, aduce în prim-plan o serie de modificări importante la Codul penal, cu scopul de a înăspri regimul sancționator aplicabil șoferilor care produc accidente mortale în condiții agravante.

Proiectul vine ca o completare la Legea Anastasia (Legea 213/2023), care a interzis deja suspendarea executării pedepsei în cazul uciderii din culpă comise de șoferi aflați sub influența alcoolului, a drogurilor sau care conduc fără permis. Totuși, după aproape doi ani de aplicare, parlamentarii au constatat că există situații grave care nu sunt acoperite de actuala reglementare.

Concret, dacă șoferul implicat într-un accident mortal refuză testarea alcoolemiei sau a celei antidrog, fuge de la locul faptei ori încearcă să șteargă urmele accidentului, judecătorii pot, în prezent, dispune condamnări cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Or, această posibilitate, spun inițiatorii, contrazice scopul Legii Anastasia, care a fost gândită pentru a descuraja comportamentele iresponsabile și a proteja viețile nevinovate.

Noua propunere prevede în mod expres că, în astfel de cazuri, suspendarea executării nu va mai putea fi aplicată. Astfel, șoferii aflați în situațiile menționate ar urma să execute efectiv pedepsele stabilite de instanță.

„Gravitatea actului de a părăsi locul unui accident soldat cu victime umane, fără a întreprinde nimic pentru salvarea acestora, plasează fapta la limita dintre ucidere din culpă și omor cu intenție indirectă”, se arată în expunerea de motive. Autorii subliniază că o astfel de conduită nu poate fi tratată cu indulgență, întrucât subminează încrederea cetățenilor în justiție și sporește sentimentul de insecuritate pe drumurile publice.

Totodată, documentul insistă asupra pericolului social ridicat al unor asemenea fapte: șoferi aflați sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise, care nu doar provoacă un accident mortal, ci și refuză testarea, părăsesc locul tragediei ori modifică probele. În aceste condiții, inițiatorii consideră necesară o sancționare mai severă, în linie cu politica penală de protejare a vieții.

Proiectul legislativ se află acum în dezbaterea Senatului, dar pentru a deveni lege trebuie adoptat și de Camera Deputaților, promulgat de președintele României și publicat în Monitorul Oficial.

👉 Cu alte cuvinte, dacă propunerea va fi adoptată, șoferii care provoacă accidente mortale și recurg la astfel de practici nu vor mai putea evita executarea efectivă a pedepsei.