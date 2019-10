Profesia de notar public este considerată a fi una dintre cele mai utile din societate. Practic, nu există vreun băcăuan adult care să nu fi ajuns, măcar o dată, la un notar public, fie că vorbim despre dezbaterea unei moșteniri, autentificarea unui înscris, eliberarea unui duplicat de pe un act sau efectuarea şi legalizarea unei traduceri. Mai nou, până și divorțurile pot fi tranșate în biroul notarului, evitându-se, astfel, termenele lungi și plicticoase din justiție.

De aproape 25 de ani, la nivelul județului, există o organizație profesională la care au aderat zeci de profesioniști în acest domeniu. Se numește Camera Notarilor Publici din Bacău.

Aceasta este o organizație profesională care îi reunește pe toți notarii publici din circumscripțiile Curților de Apel Bacău și Neamț, desfășurând activitatea pe raza celor două județe.

Notarul, pe lângă serviciul de interes public pe care îl îndeplineşte prin întocmirea actelor de autoritate publică, este un consilier nepărtinitor pentru probleme juridice complexe, un reprezentant neutru al intereselor clienților săi. Totodată, notarii sunt total independenți în a-și desfășura profesional activitatea, actul acestuia nefiind supus controlului Camerei Notarilor Publici din Bacău.

„Camera Notarilor Publici, din punct de vedere juridic, este reprezentanta profesiei notarilor, într-un limbaj mai general. Se ocupă cu organizarea și politica acestei profesii. Nu are, în niciun caz, putere, competență să dispună pe actele notarilor. Ne ocupăm doar de administrare, de organizarea profesională”, explică Ștefan Isache, președintele Camerei Notarilor Publici Bacău, rolul pe care îl are această organizație.

Așadar, printre altele, Camera Notarilor Publici poate organiza dezbateri profesionale, simpozioane cu scopul actualizării vastelor cunoștințe în legislație, poate pregăti profesional notarii stagiari ș.a.m.d.

Ani de studii, pregătire teoretică și practică, până să ajungi notar

În prezent, la Camera Notarilor Publici din Bacău sunt afiliați 106 notari, dintre care „activi”, doar 95.

Și asta pentru că unii fie sunt în concediu pentru creșterea copilului, fie au ales să profeseze, pentru un timp, în alt domeniu sau au cerut, temporar, suspendarea. „De exemplu, avem un coleg care lucrează la Ministerul de Externe, iar, în perioada asta, nu și-a desființat locul de notar, pentru că, nu se știe, în viață, cum merg lucrurile. La fel cum avem un alt notar care a cerut suspendarea pentru că se apropie de pensie, dar n-a vrut să-și închidă și activitatea. Să știți, notarul poate profesa până moare și la 80-90 de ani. În schimb, nu avem voie să practicăm două profesii salarizate în același timp”, ne dezvăluie Ștefan Isache.

Au putut deveni membri ai Camerei doar licențiații în drept care au promovat examenul de dobândire a calității de notar stagiar, organizat de Institutul Notarial Român (INR). Însă, abia după alți doi ani de pregătire teoretică și practică, finalizați prin examenul de definitivat, notarul va putea profesa pe deplin în cadrul Camerei Notarilor Publici unde și-a ales să lucreze.

Suspendări, amenzi sau… excluderi, pentru notarii indisciplinați

Pe cât de greu se ajunge notar, pe atât de ușor poate fi exclus din această categorie profesională. Aflăm, astfel, de la șeful notarilor băcăuani, că o cameră a notarilor poate interveni doar atunci când este vorba despre o problemă disciplinară, fie că discutăm de comportamentul necivilizat al profesionistului, fie de încheierea unor acte cu încălcarea normelor legale.

„Competent pentru anularea actului încheiat în asemenea condiții este doar judecătorul. Asta e limpede. Eu, Camera Notarilor Publici, pot judeca doar greșelile de comportament. Iar, când există mai multe astfel de greșeli, înseamnă că notarul ori nu a cunoscut legea, deci nu era pregătit profesional – ceea ce este grav-, ori nu a fost atent, ori a fost de rea-credință. În aceste cazuri, inițial, este cercetat de noi, apoi dosarul este trimis la Comisia de disciplină a Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România”, mai spune Ștefan Isache.

Odată ajuns aici, notarul aflat în culpă riscă fie suspendarea (de la o lună până la șase luni), fie sancționarea cu amenda (care poate ajunge până la 50.000 de lei), ajungându-se, într-un final, chiar și la excluderea din profesie.

Din păcate, de-a lungul timpului, în toată țara, au fost înregistrate numeroase cazuri de excludere din profesia de notar. Aflăm, cu încântare, că în județul Bacău, au fost doar notari suspendați pe o perioadă de timp, fără a fi și excluși. Un caz recent, însă, a fost înregistrat la nivelul județului Neamț, unde un notar a fost exclus din profesie, după ce s-a dovedit că și-a însușit banii în urma unor tranzacții imobiliare. „Sunt anumite categorii de acte pentru care se percep, pe lângă onorariu, și anumite taxe care trebuie obligatoriu virate statului. De exemplu, la un imobil care a fost vândut cu 120.000 de euro, notarul este obligat să rețină 3 la sută din valoare pe care, apoi, trebuie să o verse la bugetul de stat. Or, notarul respectiv a făcut declarații false prin care arăta că nu a avut câștiguri de acest gen, iar banii… și i-a însușit. Normal că a fost depistat și de noi, și de Fisc, și, ulterior, condamnat la doi ani și nouă luni, cu suspendare, noi fiind obligați, conform statutului, să îl excludem din profesie”, declară Ștefan Isache, șeful Camerei Notarilor Publici din Bacău.

Ce face un notar?

Notarii publici îndeplinesc un serviciu de interes public, având statutul unei funcţii autonome. Practic, notarul public realizează o multitudine de acte şi proceduri notariale, de la redactarea și autentificarea de acte juridice (cum ar fi vânzarea unui bun imobil, donația, ipoteca, contractul de întreținere, contractul de partaj, comodat sau rentă viageră etc.), până la succesiuni (moșteniri), divorțuri, procuri, legalizarea copiilor de pe înscrisuri, consultații juridice notariale și multe alte zeci de proceduri. „Este o diversitate de neimaginat. Sunt atâtea nevoi sociale, de rămâi uimit. Dar, în general, interesează, ca pe fiecare, proprietatea, aceasta fiind pe primul loc, atât atunci când vorbim despre transmiterea proprietății, conservarea ei, dobândirea, cât și despre paza acesteia etc. Pentru că, de aici, pornesc toate problemele. Toată lumea vrea ceva, și totul se cantonează aici. Că e vânzare, donație, schimb, moștenire sau testament, toate au legătură cu proprietatea, inclusiv cum să o apăr. De aceea mergem până la consultații de natură juridică, firește, în așa manieră încât să nu intrăm în coliziune cu apărătorii de drept – avocații”, explică șeful notarilor băcăuani.

De multe ori, un notar nu uită… să fie om

Mi se oferă ca exemplu cazul unei bătrâne din Buhoci, rămasă singură, fără soț, și fără moștenitori sau alte rude apropiate, bolnavă și neputicioasă. Nici măcar testamentul reciproc pe care-l avea de când trăia soțul nu o putea ajuta la ceva. Preotul satului a sfătuit-o să ajungă la notarul Isache. „M-am dus acasă la ea, am vorbit cu bătrâna, și am făcut lucrul la care nici ea, nici altcineva nu se aștepta: i-am dezbătut moștenirea după soț, făcând-o singura proprietară a tuturor bunurilor, după care mi-a zis că ar vrea să fie întreținută de o persoană”, povestește notarul șef Ștefan Isache. Or, în practica notarială, două acte sunt indicate: fie contractul de întreținere, prin care se cedează averea, încă din timpul vieții, în schimbul întreținerii, îngrijirii și, la final, a înmormântării, cu toate obiceiurile locului, fie contractul testament, prin care lasă averea abia după ce proprietarul trece în neființă. În astfel de situații, notarii recomandă ca, mai întâi, să fie făcut un contract de întreținere pe o perioadă de încercare, astfel încât cele două părți să aibă răgaz pentru a se cunoaște mai bine. „În aproape 40 de ani de notariat, am făcut zeci de contracte de întreținere, dintre care 90 la sută s-au reziliat. Pentru că, odată încheiat contactul, cei care s-au văzut cu averea bătrânilor nu s-au mai interesat de ei. Din păcate, mulți oameni din ziua de azi nu mai au scrupule. Or, aici intervine rolul nostru uman. Valoarea informațiilor pe care le oferim depășește orice valoare pecuniară. Trebuie să fii om, să-i ajuți pe semenii tăi, să te simți util când clientul pleacă plângând de bucurie că a găsit o soluție la problema care-l frământa”, încheie notarul Ștefan Isache.

De Ziua Justiției Europene, notarii băcăuani acordă consultanță juridică gratuită

Vineri, 25 octombrie, de Ziua Justiției Europene, toți băcăuanii care au nelămuriri în privința actelor notariale se pot adresa profesioniștilor afiliați Camerei Notarilor Publici Bacău. Facilitatea este acordată în cadrul deja cunoscutei campanii anuale „Ziua porților deschise”. Cu acest prilej, notarii publici vor oferi publicului consultanță juridică gratuită în materie notarială, aceasta putând să privească unele aspecte referitoare la procedura succesorală notarială, procedura divorțului, redactarea înscrisurilor cu conținut juridic, autentificarea înscrisurilor, legalizarea copiilor de pe înscrisuri, efectuarea și legalizarea traducerilor, eliberarea de duplicate de pe acte, numirea custodelui sau a curatorului special, primirea în depozit a bunurilor, a înscrisurilor şi a documentelor prezentate de părți, precum şi a sumelor de bani, a altor bunuri, înscrisuri sau documente găsite cu ocazia inventarului succesoral, au precizat reprezentanții Camerei Notarilor Publici Bacău.

Prin urmare, cei interesați pot ajunge, între 9.00 și 13.00, la unul dintre birourile înscrise în campania din acest an, respectiv Camera Notarilor Publici Bacău, de pe strada Vasile Alecsandri nr.64, notar public Isache Ștefan, sau la Biroul Individual Notarial Ladan Dumitriea din Bacău, situat pe strada Trandafirilor nr.1, sc.E, ap.6.

În plus, pentru că la Camera Notarilor Publici din Bacău sunt afiliați și profesioniștii din județul Neamț, vor fi deschise publicului și cinci cabinete ale notarilor din acest județ. Mai exact, consultații vor fi date de Societatea Profesională Notarială Bălan Oana și Bălan Dorina din Piatra Neamț, strada Mihai Eminescu, nr.31, ap.16-18, Biroul Individual Notarial Lehăduș Alina Laura din aceeași localitate, amplasat pe strada Mihai Eminescu, nr.31., dar și Societatea Profesională Notarială David Daniela și David Radu Constantin din Târgu Neamț, strada Calistrat Hogaș bl.13, sc.B, ap.23 și Biroul Individual Notarial Teodorescu Mihaela din aceeași localitate, situat pe strada Calistrat Hogaș bl.13, sc.A, ap.3. Nu în ultimul rând, nemțenii pot veni și la Biroul Individual Notarial Havrici Tomșa Daniela din localitatea Roman, strada Ștefan cel Mare nr.15, sc.D, ap.2.