Noi reguli pentru plata amenzilor și reducerea suspendării permisului auto intră în vigoare la 27 martie

Prevederi importante privind plata amenzilor contravenționale și reducerea perioadei de suspendare a permisului de conducere intră în vigoare la 27 martie 2026, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2026. Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146, la data de 25 februarie 2026 și introduce o serie de modificări menite să crească capacitatea financiară a unităților administrativ-teritoriale.

Potrivit noilor reglementări, pentru anumite contravenții, persoanele sancționate vor putea achita, în termen de cel mult 15 zile de la înmânarea sau comunicarea procesului-verbal, jumătate din cuantumul amenzii aplicate de agentul constatator.

Modificările vizează prevederi din mai multe acte normative, între care:

Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice;

Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;

Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;

Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor;

Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive.

Astfel, pentru faptele contravenționale prevăzute în aceste acte normative, contravenienții vor putea achita jumătate din amenda stabilită, facilitând stingerea rapidă a obligațiilor de plată.

Tot de la 27 martie 2026 intră în vigoare și modificări privind aplicarea unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Noile dispoziții se referă la condițiile în care conducătorii auto pot solicita reducerea perioadei de suspendare a dreptului de a conduce.

Potrivit reglementării, persoanele care formulează cereri pentru reducerea perioadei de suspendare vor trebui să prezinte dovada achitării tuturor obligațiilor de plată către bugetul local rezultate din amenzile contravenționale aplicate pentru abateri la regimul circulației. Verificarea se va face inclusiv pentru amenzi aplicate anterior intrării în vigoare a noilor prevederi.

Dovada plății se realizează exclusiv prin prezentarea certificatului de atestare fiscală, eliberat la data depunerii cererii de către unitatea administrativ-teritorială în a cărei rază solicitantul își are domiciliul.

În cazul persoanelor care nu au domiciliul în România sau al celor care solicită restituirea unui permis de conducere eliberat de o autoritate străină înainte de expirarea perioadei de suspendare, autoritățile vor avea în vedere doar dovada achitării amenzii contravenționale care a determinat suspendarea dreptului de a conduce.

Autoritățile arată că aceste măsuri urmăresc îmbunătățirea gradului de colectare a amenzilor și responsabilizarea conducătorilor auto în ceea ce privește plata obligațiilor către bugetele locale.